HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ödemiş’te hırsızlık olaylarının yüzde 93’ü aydınlatıldı

Ödemiş’te hırsızlık olaylarının yüzde 93’ü aydınlatıldı

22.12.2020 16:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu 2020 yılında suçluların yakalanması oranı artarken, hırsızlık olaylarının yüzde 93’ünün aydınlatıldığı öğrenildi.Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yürüttüğü başarılı operasyonlar ile ilçe genelinde suç oranının azaltılmasında büyük pay sahibi oldu.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu 2020 yılında suçluların yakalanması oranı artarken, hırsızlık olaylarının yüzde 93’ünün aydınlatıldığı öğrenildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yürüttüğü başarılı operasyonlar ile ilçe genelinde suç oranının azaltılmasında büyük pay sahibi oldu. Özellikle ilçedeki hırsızlık olaylarının yüzde 93’ünü aydınlatan polis ekipleri uyuşturucu madde ticaretine de darbe indirdi. Ekiplerin 2020 yılı genelinde düzenlediği operasyonda 4 bin 150 gram esrar, 2 bin 500 gram hint keneviri, 300 gram metamfetamin maddesi, 102 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet ruhsatsız tüfek, bin 2 gram kaçak tütün, 15 bin 359 adet makaron, 820 litre sahte alkol, 79 adet kuru sıkı tabanca ve 619 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca trafik unsurlarının yaptığı denetimlerde 45 bin 790 araç ve ehliyet sorgulanırken, ilçedeki motosiklet sürücülerinin kask kullanma oranlarının yüzde 95 arttığı bildirildi.
Ekiplerin ilçe genelinde yaptığı çalışmaları titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar ettiBayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti
2020 EKPSS sonuçları açıklandı!2020 EKPSS sonuçları açıklandı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Adana'da fıkra gibi olay!

Adana'da fıkra gibi olay!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'Navtex' tepkisi

Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'Navtex' tepkisi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' paylaşımlarıyla ilgili soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' açıklaması

Kocaeli'de iğrenç olay! Avukat isyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Faz- 2 çalışmaları devam eden yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak

Yerli aşıda sevindiren haber! 25 Aralık'tan sonra başlıyor

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Flaş açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.