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Ödemiş'te öğrenciler tohum için çalıp, söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 10:02 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Ödemiş ilçesinde öğrenciler, 'Tohum Gelecektir' projesi çerçevesinde çeşitli müzik aletleriyle 'Tohumlar fidana, fidanlar ağaca dönmeli' şarkısına klip çekti.

Ödemiş'te öğrenciler tohum için çalıp, söyledi

Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde öğrenciler, 'Tohum Gelecektir' projesi çerçevesinde çeşitli müzik aletleriyle 'Tohumlar fidana, fidanlar ağaca dönmeli' şarkısına klip çekti. İlçede yapılan ve çekimleri 4 gün süren klipte 34 öğrenci yer aldı.
Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği'nce başlatılan 'Tohum Gelecektir' projesi kapsamında başta Ödemiş olmak üzere İzmir genelindeki öğrencilerde, tüm canlıların hayatını sürdürmesinde tohumun ne kadar önemli bir unsur olduğu konusunda farkındalık yaratılması hedeflendi. Ödemiş Ziraat Odası ve Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nce de desteklenen proje kapsamında okullardaki seminerlerde ve sosyal medyada gösterime sunulmak üzere 'Tohum İçin Çal' adı altında klip çekimi gerçekleştirildi. Çekimlerde Ödemiş'teki 125. Yıl Kültür Parkı, Salı Pazarı, Ulus Meydanı ve 3 Eylül Parkı gibi birçok mekan kullanıldı. İlçedeki özel bir kolejin 27 öğrencisi ile Zafer İlkokulu'nun 7 öğrencisi keman, yan flüt, gitar, santur ve bateri ile 'Tohumlar fidana, fidanlar ağaca dönmeli' şarkısını seslendirdi. Emekli sınıf öğretmeni Osman Berber eşliğindeki 6 dakikalık klibin çekimleri 4 gün sürdü. İki kameranın kullanıldığı çekimlerde, öğrencilerin çaldığı parçalar yine öğrenciler tarafından seslendirildi.
Projenin Koorinatörü Osman Berber, klibin yeni öğrenim yılında ilçedeki okullarda 'GDO, Hibrit ve Ata Tohumu ve Millilik' başlıklı eğitimlerde öğrencilere izletileceğini kaydetti. Berber, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüp, daha sonra projeyi il geneline yayacaklarını da kaydetti.
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Ödemiş'te öğrenciler tohum için çalıp, söylediÖdemiş'te öğrenciler tohum için çalıp, söylediÖdemiş'te öğrenciler tohum için çalıp, söylediÖdemiş'te öğrenciler tohum için çalıp, söyledi

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