HABER
  4. Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasına devam edildi

Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 21:50 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi.

Yüksel BALCI- Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Bugün görülen 10'uncu duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017'de meydana gelen olayda, 3 yıldır görev yaptığı okuldaki odasında, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Okul müdürü Ayhan Kökmen'in göğsüne doğru ateşlenen fişekten birinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan B.Y.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan öğrenciler İ.P. ve arkadaşı U.Y. ile azmettirici olmakla suçlanan U.Y.'nin babası B.Y. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca başka iki öğrenci de aynı davada yardım ve yataklık suçundan sanık olarak yer aldı.
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 10'uncu duruşması bugün görüldü. Sanıklardan İ.P., arkadaşı U.Y. ve B.Y., duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ve yakınları da duruşmada hazır bulundu. Kapalı oturumla yapılan duruşmada bazı tanıklar dinlenirken, mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı 27 Şubat 2020'ye erteledi.
'OLAYIN PLANLANDIĞI YÖNÜNDE İDDİALAR VAR'
Duruşmadan sonra açıklama yapan müşteki avukatı Süleyman Coşkun, "Yaklaşık iki yıl önce vefat eden Ayhan Kökmen hocamızın açılmış olan davanın 10'uncu duruşması yapıldı. Yaklaşık 1,5 yıldır dava sürüyor. Davanın sonlarına doğru yaklaşmış durumdayız. Tanıklar daha önceden dinlenmişti. Dosyanın tüm sanıkları ve suça sürüklenen çocukları daha önce dinlenmişti. Şimdi de dosyadaki görüntü kayıtlarının Adli Tıp Kurumu'na netleştirilmesi sanıklarla ve suça sürüklenen çocuklarla eşleştirilmesi için gönderilmişti. Ayrıca sanıklardan elde edilen cep telefonlarındaki mesaj ve konuşma kayıtlarının incelenmeye alındı. Bu anlamda iki rapor beklenmekteydi. Bu raporlardan birincisi geldi. Rapora göre Kızılcaavlu köyünün meydanındaki güvenlik kamerasında olaydan bir gün önce akşam çekilen görüntülerde bu olayın planlandığı yönünde iddialar var. Bizde bunun düşüncesindeyiz. Bu görüntülerle ilgili yapılan çalışmalarda görüntülerin çözünürlüğün düşük olması pikselin düşük olması nedeniyle bir eşleştirme yapılamayacağı belirtilmiş. Mahkeme bir dahaki celsede bu görüntüleri duruşmada izlemeye karar verdi. Diğer beklenen cep telefonlarına ilişkin rapor ise gelmedi" dedi.

Paraları say say bitmiyor! Instagram'ın zengin çocuklarının Noel keyfi Paraları say say bitmiyor! Instagram'ın zengin çocuklarının Noel keyfi
4 milyon TL'nin sahibi belli oldu4 milyon TL'nin sahibi belli oldu
Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift yaralandıŞarampole yuvarlanan otomobildeki çift yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemede her şeyi anlattı

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemede her şeyi anlattı

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

26 Aralık 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

4 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Erdoğan nikah şahidi oldu

Adıyaman'ın Sincik, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Burdur'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.