HABER

Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanık dinlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 19:48 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan öğrenciler İ.P.

Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanık dinlendi

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan öğrenciler İ.P. (16) arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 7'nci duruşmasında daha önce ifade vermeyen 1 tanık dinlendi.
Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, 3 yıldır görev yaptığı okuldaki odasında, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Okul müdürü Ayhan Kökmen'in göğsüne doğru ateşlenen fişekten birinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan B.Y.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan öğrenciler İ.P. ve arkadaşı U.Y. ile azmettirici olmakla suçlanan U.Y.'nin babası B.Y. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca başka iki öğrenci de aynı davada yardım ve yataklık suçundan sanık olarak yer aldı.
YEDİNCİ DURUŞMA
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın yedinci duruşması bugün görüldü. Sanıklardan İ.P., arkadaşı U.Y. ve B.Y., duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ve yakınları da duruşmada hazır bulundu. Bugünkü duruşmada, daha önce dinlenmeyen 1 tanık ifade verdi. Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için 20 Ağustos 2019 tarihine ertelendi.
ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA
Duruşma bitiminde adliye önünde açıklama yapan Avukat Süleyman Coşkun, "Bugünkü duruşmada dinlenmeyen bazı tanıklardan biri daha dinlendi. Şu aşamada dosyada yaklaşık 40'a yakın tanık dinlenmiş durumda. Tanık dinlenme aşamasının son kısmına gelindi. İki, üç tanık kaldı. Duruşma 20 Ağustos tarihine ertelendi. Duruşma, adli tatilde görülecek. Dosyanın önemi ve tutuklu sanıkların olması sebebiyle, duruşma adli tatilde görülecek. Bugünkü duruşmada, tanık ifadesinin alınmasının dışında bizim talebimiz üzerine olaydan bir gün önce yani 14 Aralık 2017 tarihinde sanıkların yaşadığı Kızılcaavlu Mahallesi'ndeki kahvehanede ve kahvehanenin karşısındaki metruk okul binasının bahçesinde bu işin planlandığına dair bir takım iddialar ve kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri olay tarihi itibarıyla jandarma tarafından alınmış. Ancak hava karanlık ve görüntü kalitesi çok iyi değil. Toplam 7 kişi okul bahçesinde, bu işi planlamak için oraya geldikleri görülmekte, bunların içinde sanıkların da olduğu bizce aşikar. Ancak görüntü kalitesi çok yüksek olmadığı için bu kişilerin olduğu tespit edilememiştir. Bu duruşmada görüntülerin Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek iyileştirilmesi ve dosyadaki sanıklarla bu kişilerin vücut yapılarının uyumlu olup olmadığının belirlenmesine karar verildi. Bu şekilde bir iyileştirme yapıldığında bizce sanıkların suçu sabit olacak. Çünkü sanıklardan baba konumundaki kişi orada olmadığını, toplantıya katılmadığını iddia ediyor. Yapılacak inceleme ile bu savunma da çürüyecektir. Biz adaletin yerini bulması ve eğitim şehidimizin kanının yerde kalmaması için hukuki olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanık dinlendiÖdemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanık dinlendiÖdemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanık dinlendi

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli terör operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak merkezli terör operasyonu
GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangınıGÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'a tepki

'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'a tepki

Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu: Hedefler vuruldu

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.