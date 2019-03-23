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Ödemiş'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 02:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kiraz ilçesinde polisin bir eve yaptığı operasyonda 21 parça tarihi eser ele geçirdi.

Ödemiş'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Faruk ÇARK / KİRAZ(İzmir),(DHA) - İZMİR'in Kiraz ilçesinde polisin bir eve yaptığı operasyonda 21 parça tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili baba-oğul oldukları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde tarihi eser saklandığı bilgisini aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri dün öğle saatlerinde evin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 21 parça tarihi eseri ele geçirdi. Olayla ilgili baba-oğul oldukları öğrenilen O.B. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ödemiş'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

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