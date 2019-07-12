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Ödemiş'te TOKİ heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 19:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde inşa edilmesi planlanan TOKİ konutları için hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Ödemiş'te TOKİ heyecanı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde inşa edilmesi planlanan TOKİ konutları için hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 234'ü
2+1 ve 234'ü de 3+1 toplam 468 daire, kura çekimi sonucu sahiplerini buldu.
Ödemiş'in Zeytinlik Mahallesi, Ahrandı mevkii sırtlarında 2+1 ve 3+1 olarak yapılması planlanan toplam 468 adet TOKİ konutu için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, bugün hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde Ödemiş 3. Noter Başkatibi Göktoğan Bektaş, tarafından yapılan kura çekimi öncesinde konuşan TOKİ yetkilisi Özgür Murat Demir, "Devletimiz dar gelirli halkımız için yaptığı sosyal konut hamlesine Ödemiş'te de devam etmekdedir. Oranlar nispetinde şehit ailelerine,engellilere, emeklilere ve hak sahibi olacak
vatandaşlar için yapılacak toplam 468 konutun kura çekimi için buradayız. Kura çekilerek, isimler okunarak hak sahipleri belirlenecektir. Bu suretle, evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız devlet politikası gereği, konutlarına kavuşmuş olacaklar. Hepsine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Demir'in konuşmasının ardından ardından noter tarafından ilk olarak 2+1 konutların daha sonra ise 3+1 konutların kurası çekildi. Kura çekimi sırasında isimleri okunanlar, salonda bulunanlarca alkışlandı. Kurada ismi okunanları, ilk olarak yanındaki tebrik etti. Kura çekimi bitiminde ise isimleri okunmayanlar, salonu terk etti.

FOTOĞRAFLI

Ödemiş'te TOKİ heyecanı

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