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Ödemiş’te uyuşturucuya karşı amansız mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:01 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde uyuşturucuya karşı amansız bir mücadele veren polis ekipler, çeşitli operasyonlara imza atarak uyuşturucu maddeler ele geçirdi.İzmir’de Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente çeşitli operasyonlara imza attı.

Ödemiş’te uyuşturucuya karşı amansız mücadele

İzmir’in Ödemiş ilçesinde uyuşturucuya karşı amansız bir mücadele veren polis ekipler, çeşitli operasyonlara imza atarak uyuşturucu maddeler ele geçirdi.
İzmir’de Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente çeşitli operasyonlara imza attı. Ekipler ilk olayda, 4 ayrı yağma suçundan aranan ve 7.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. isimli şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, daha sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Bir başka olayda ise ekipler, devriye görevi sırasında bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Durdurulan araçtan ise 1 adet ruhsatsız 9 milimetre çaplı tabanca, şarjör ve 1 adet 9 milimetre çaplı fişek, 1 adet ruhsatsız 7,65 milimetre çaplı tabanca ve şarjör ele geçirdi. H.Ç. isimli şahıs hakkında ise ekipler işlem yaptı.

Bir eve ve iş yerine uyuşturucu baskını
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslarla mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında H.Ş. isimli bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde istihbarat aldı. Operasyonda, ikamette ve ikamette bulunan H.Ş. ile E.O. isimli şüpheli şahısların üzerinde aramalar yapıldı. Aramalarda uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi. Şahısların haklarında işlem yapıldı.
Yine ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi aldı. İş yerinde ve iş yerinde bulunan I.D., B.A. ve Ş.S. isimli şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, 9,5 gram metamfatemin uyuşturucu, 30 gram esrar, 1 adet bong tabir edilen uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Şahısların tahlil sonuçlarına göre uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildiğinden her 3 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.
Konuyla ilgili tahkikatların devam ettiği öğrenildi.

Ödemiş’te uyuşturucuya karşı amansız mücadele

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