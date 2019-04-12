Ödemiş'te yol için zeyin ağaçlarının köklenmesine tepki -1 (YENİDEN)

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal İlkkurşun Mahallesi'nde yeni yol çalışması nedeniyle yaklaşık 1000 zeytin ağacının köklenmesine başlandı. Uygulama çevrecilerin ve yöre halkının tepkisine neden oldu. Ödemiş'e 13 kilometre uzaklıktaki kırsal İlkkurşun Mahallesi'nin 800 metre güneyinden geçen İzmir-Ödemiş karayolunun batı kısmında, tarihi İlkkurşun Tepesi ve hemen yanı başındaki Maraş mevkisi üzerinde bulunan Yörük Köprüsü güzergahı üzerinde, 3 kilometrelik yeni yol yapımı için 5 yıl önce proje hazırlandı. Daha sonra, yüklenici firma tarafından bölgede kazılar yapılıp, dolgu malzemeleri alınırken, durum çevrecilerin ve yöre halkının tepkisine neden oldu. Yöre sakinleri eylemler yapıp yetkililerin dikkatini çekmek için çalışırken, dün yol çalışması için en küçüğü yarım asırlık olan yaklaşık 1000 zeytin ağacının köklenmesine başlanması, tepkileri artırdı. Tepkiler üzerine ve bazı yasal prosedürlerin yerine getirilmesi için ağaçların sökümüne ara verildi.

İlkkurşun Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Tekir, "İzmir- Ödemiş- Kiraz karayolunu genişletme çalışmaları bundan 10 yıl önce başlamış olup, mevcut yolun her iki tarafı da dolgu malzemeleri ile doldurulduktan sonra bu bölge terk edilip, köyümüze ait mera ve zeytinlikler, ayrıca Ödemiş'in en verimli toprakları üzerinden yolu baypas etme düşüncesi oluştu. Karşı gelmemize rağmen sesimizi gerekli yerlere duyuramadık. Sesimizin yetkililer tarafından duyulup inceleme yapılmasını istiyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne müracaat ettik. Gelen cevapta, burada ağaç ve verimli arazi olmadığı yazısı bize iletildi. Bu da kayıtlarda mevcut" dedi. 'ANAYOLU SADECE 100 METRE KISALTACAK' İlkkurşun Köyü Kafkas Kültürü Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Dirik de yeni güzergahın İzmir-Ödemiş karayolunu sadece 100 metre kısaltabileceğini belirtip, çalışmada herhangi bir kamu yararının olmadığını düşündüklerini söyledi. Mevcut yolun rahatça düzleştirilip, genişletilebileceğini kaydeden Dirik, "Bölge, tarihi İlkkurşun tepelerinin hemen yanında. İlkkurşun Mahallesi, Kurtuluş Savaşı'nda ilk örgütlü mücadelenin başladığı tarihi bir yerdir. İzmir'in işgal edilmesinden sonra, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerine yönelen Yunan ordusuna karşı kırsal Hacı İlyas köyünde sivil halk ve askerler, 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece, çok büyük direniş ve büyük vatanseverlik örneği göstermiş ve onlarca şehit vermiştir. Kurtuluş Savaşı'ndaki bu özel nedeni sayesinde, Hacı İlyas köyünün adı İlkkurşun olarak değiştirilmiştir. İlkkurşun köyü, Büyükşehir Yasası ile de mahalleye dönüştürülmüştür. İzmir'in Torbalı ilçesinden başlayan ve 'D-310' olarak bilinen İzmir-Ödemiş karayolu, İlkkurşun Mahallesi'nin 800 metre güneyinden geçmektedir. Buna rağmen tarihi İlkkurşun Tepesi'nin yakınında bulunan Maraş Tepesi üzerinde, Yörük Köprüsü'ne kadar 3 kilometre yeni yol yapılmak istenmektedir. Bu güzergah aslında anayolu sadece 100 metre kısaltmaktadır" diye konuştu.