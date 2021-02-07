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  4. Ödemiş’te zirveye tırmanırken yüksekten düşerek yaralanan 2 kişi kurtarıldı

Ödemiş’te zirveye tırmanırken yüksekten düşerek yaralanan 2 kişi kurtarıldı

07.02.2021 19:28 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde, Bozdağ’da zirveye tırmanırken yüksekten düşerek yaralanan 2 kişi ihbar üzerine gelen AFAD ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, 10 kişilik bir grup, sabah saatlerinde Ödemiş ilçesi Bozdağ’da yürüyüşe çıktı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, Bozdağ’da zirveye tırmanırken yüksekten düşerek yaralanan 2 kişi ihbar üzerine gelen AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 10 kişilik bir grup, sabah saatlerinde Ödemiş ilçesi Bozdağ’da yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra ikiye ayrılan gruptakiler farklı rotalarda yürüyüşlerine devam etti. Yürüyüşün devamında zirveye çıkan gruptan 2 kişi, yüksekten düşerek yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kurtarıldı
İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine amfibik araçla giden ekipler, 2 yaralıya ulaştı. AFAD ekibi, yaralıları zirveden indirerek ambulansa ulaştırdı. Ödemiş Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan birinin ayağının kırıldığı, diğerinin ise sırtında ağrı bulunduğu öğrenildi.

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