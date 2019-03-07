HABER

Ödemiş'teki kavgada 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 10:26 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2'si bıçakla, 1'i ise başına aldığı darbeyle olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Ödemiş'teki kavgada 3 kişi yaralandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2'si bıçakla, 1'i ise başına aldığı darbeyle olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında, kırsal Günlüce Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Ö. (29) ile aynı mahallede yaşayan Emre M. (20) ve E.E. (15) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim Ö., belinden çıkardığı bıçakla Emre M.'yi göğsünden, E.E.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. İbrahim Ö. olay yerinden kaçarken, Emre M. ile E.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sadece Emre M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İbrahim Ö. ise olaydan sonra jandarma ekiplerince yakalandı. Kavga sırasında başına gelen darbeyle yaralanan İbrahim Ö. de önce hastaneye götürüldü. Buradaki tedavisi sonrası jandarma karakoluna getirildi. İbrahim Ö.'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ödemiş'teki kavgada 3 kişi yaralandıÖdemiş'teki kavgada 3 kişi yaralandıÖdemiş'teki kavgada 3 kişi yaralandıÖdemiş'teki kavgada 3 kişi yaralandı

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbeDiyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı (2)Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.