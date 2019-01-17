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Ödemiş'teki suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 14:18 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde ve çevresindeki ilçelerde, tehdit ve baskı ile çeşitli işletmelerden haraç aldıkları ve birçok suça karıştıkları belirlenen silahlı suç örgütünün 8 üyesi tutuklandı.

Ödemiş'teki suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde ve çevresindeki ilçelerde, tehdit ve baskı ile çeşitli işletmelerden haraç aldıkları ve birçok suça karıştıkları belirlenen silahlı suç örgütünün 8 üyesi tutuklandı. Suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen ve Irak'a kaçmak üzereyken yakalanan Rıdvan A. da, tutuklananlar arasında yer aldı. Rıdvan A.'nın, suçtan elde ettiği paralarla lüks araçlar aldığı ve yüksek standartta yaşam sürdüğü bildirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve çevresindeki ilçelerde tehdit, şantaj ve baskı yoluyla çeşitli işletmelerden haraç aldığı ve birçok suça karıştığı tespit edilen çeteye yönelik takip başlattı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Rıdvan A.'nın Irak'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Geçen 4 Ocak Cuma günü yapılan baskınlarda, Rıdvan A.'nın yanı sıra M.T., M.U., O.Ö., S.K., A.E., H.Ç., M.H.D., M.G., M.K., K.Ö., T.E. ve F.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, üç tabanca, bir tabanca susturucusu, bir pompalı tüfek ve bunlara ait çok sayıda fişek, zorla imzalatıldığı tespit edilen çok sayıda çek ile sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Yeşilyurt semtindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Rıdvan A. ile M.T., M.U., O.Ö., S.K., A.E., H.Ç. ve M.H.D. tutuklandı. M.G., M.K. ve K.Ö. savcılıktan, T.E. ve F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Örgüt lideri olduğu ileri sürülen Rıdvan A.'nın, suç eylemlerinden elde ettiği paralarla lüks araçlara bindiği ve yüksek standartta yaşam sürdüğü belirlendi.

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Ödemiş'teki suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandıÖdemiş'teki suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandıÖdemiş'teki suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandıÖdemiş'teki suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandı

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