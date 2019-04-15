"Ödenemeyecek bir borç bırakılmamıştır"

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediyenin borçlarına ilişkin iddialara yönelik, "Tahakkuk etmeyen borçlar ile tahakkuk eden alacaklar düşüldüğünde, ödenmesi gereken borç 2 milyar 222 milyon liradır. Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı gelirinin bir milyar 620 milyon lira olduğu düşünüldüğünde bizim tarafımızdan da asla ödenemeyecek bir borç bırakılmış olmadığı anlaşılacaktır." ifadesini kullandı. Türel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerel seçimlerin ardından yapılan ilk meclis toplantısında belediyenin borcuna ilişkin açıklamalarına, sosyal medyadan yanıt verdi. Meclis toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesinin 4,31 milyar lira borcu olduğunun ifade edildiğini belirten Türel, hafif raylı sistem yatırımları için toplam 213 milyon avro uzun vadeli krediler kullanıldığını ve bu kredilerin geri ödemesinin 2036 yılında tamamlanacağını kaydetti. Türel, başkanlığı döneminde hazırladıkları ulaşım ana planının tam uygulanması halinde hafif raylı sistem gelirleriyle bu kredilerin geri ödemesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Taahhüde bağlanmış emanetlerde 796 milyon lira borç olduğunun ifade edildiğini anlatan Türel, şöyle devam etti: "Bunun 165 milyon lirası ilama bağlı borçlardır ve çoğunlukla 6360 sayılı Kanunla kapatılan mahalli idarelerin personel ve malvarlıklarının tasfiyesinden kalan borçtur. 796 milyon lira borç için de ASAT'a olan borç 167 milyon liradır. Bütün büyükşehirlerde olduğu gibi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27/6 maddesi gereğince faizsiz ödünç verme işlemidir. Çevre temizlik vergisinden mahsuplaşmayla ödenmektedir. 796 milyon lira borç içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına olan borç 234 milyon liradır. 2. aşama raylı sistem hattının inşaatından kaynaklanmaktadır. 2010/1115 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince 2. aşama raylı sistem gelirlerinin yüzde 15'inin aktarılması suretiyle ödenmektedir ve büyükşehir belediyesine bir külfeti yoktur." Banka kredilerinin ise 1,2 milyar lira olduğunu belirten Türel, 2014-2019 yıllarında gerçekleşen bütçenin yüzde 43,5'nin yatırımlara ayrıldığını vurguladı.