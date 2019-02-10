HABER

Ödev yaparken tuzağa düşmeyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:06 | Son Güncelleme

Sömestr tatili bitti, milyonlarca öğrenci iki haftalık aranın ardından okul sıralarında döndü.

Sömestr tatili bitti, milyonlarca öğrenci iki haftalık aranın ardından okul sıralarında döndü. Ödev yapma telaşına düşen öğrencilere ve ebeveynlere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) önemli bir ikaz geldi.
Özellikle evdeki bilgisayarlarda filtreleme programları kullanılması gerektiğini açıklayan BTK, çocukların ödev araştırırken bazı tuzak sitelerin hedefi haline geldiğine dikkat çekti. BTK’nın açıklamasında şu uyarılara yer verildi:
"İnternet, bilgiye ulaşım için güçlü bir araçtır. Bugün birçok internet sayfası önemli kaynak ve bilgiler sunmaktadır. Öğrenciler çeşitli e-kütüphanelerden yararlanarak, uluslararası veya ulusal yayınları takip ederek ödev hazırlama, proje içeriği oluşturma ve bilgilerini artırma imkanı bulmaktadırlar. Çocuklar tüm bunların yanı sıra bilerek ve bilmeyerek pornografi, uyuşturucu, kumar, çeşitli silahlar, bomba yapımı ve dolandırıcılık yollarını içeren sitelerle karşılaşması ve doğal olarak bunları merak etmesi, dolayısıyla bu sayfaları incelemesi olağan bir durumdur. Çocukların internette gezinmek, okul projeleri için araştırma yapmak, oyun oynamak ve arkadaşlarıyla sohbet etmek için çevrimiçi olduklarında daha güvende olmalarını filtreleme programları ile sağlayabilirsiniz."

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Hobisi mesleği, PVC borular ev süsü olduHobisi mesleği, PVC borular ev süsü oldu
Tekfenli öğrenciler başarılarıyla göz dolduruyorTekfenli öğrenciler başarılarıyla göz dolduruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak?)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Kartal'da yakınlarından haber almak için beklerken kalp krizi geçirdi

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Günlük burç yorumları 10 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni'

Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni'

Kartal'da çalışmalar gece boyu sürdü

Kartal'da çalışmalar gece boyu sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.