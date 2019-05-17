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Ödevine zarar veren çocukları polise şikayet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:11 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 6'ncı sınıf öğrencisi Metehan Şamlı, ödevine zarar veren çocuklardan şikayetçi olmak için polise başvurdu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 6'ncı sınıf öğrencisi Metehan Şamlı, ödevine zarar veren çocuklardan şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

Kocaeli Sanayi Odası Gölcük Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Şamlı, fen bilgisi dersi proje ödevi için ev maketi hazırladı.

Okula gitmek üzere arkadaşı Muhammet Ali Kaya'yla yürüyen Metehan Şamlı ile bir grup çocuk arasında Kavaklı Mahallesi'nden geçtikleri sırada tartışma çıktı.

Çocukların ödevine zarar vermesi üzerine Şamlı, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Metehan Şamlı, AA muhabirine, fen bilgisi dersinde öğretmeninin ev maketi proje ödevini verdiğini belirterek, gerekli malzemeleri alarak 2 günde proje ödevini yaptığını söyledi.

Ödevini özenerek yaptığını ifade eden Şamlı, "En güzel ödev olsun diye özenerek yaptım. Bugün bu ödevimi kontrol ettirmek ve puan almak için öğretmenime gösterecektim. Çocuklar 2 gün çalışarak yaptığım ev maketimi parçaladılar. Hakkımı aramak istedim. Öğretmenim durumdan haberdar olmuş, ödevimi almadı ve bana henüz not vermedi." diye konuştu.

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Gölcük Kocaeli Ödev

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