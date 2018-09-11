HABER

ÖDP, Türk Telekom'un yeniden kamulaştırılmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 14:10 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi bir grup, Türk Telekom'un özelleştirilmesine tepki gösterdi.

ÖDP, Türk Telekom'un yeniden kamulaştırılmasını istedi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi bir grup, Türk Telekom'un özelleştirilmesine tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Telekom binası önünde eylem yapan ÖDP'liler, özelleştirilen kurumların yeniden kamulaştırılmasını istedi.
İzmir'in Konak ilçesindeki Türk Telekom binası önünde toplanan ÖDP üyesi bir grup, kurumun özelleştirilmesine karşı eylem yaptı. Telekom'un kamulaştırılmasını isteyen grup, üzerinde 'Özelleştirilen kurumlar tekrar kamulaştırılsın' yazılı pankartlar taşıdı. Grup, ayrıca 'Telekom halkındır, geri alınsın', 'Söz, yetki, karar, iktidar halka' sloganları attı. ÖDP adına açıklama yapan Umut Doğan, Türk Telekom'un özelleştirilmesini eleştirerek, "Türkiye'nin üretken ve en stratejik kurumları allanıp pullanarak satıldı. Bu özelleştirme süreci iktidar tarafından büyük bir başarı olarak sunuldu. Türk Telekom'daki büyük soygun, ekonomimizdeki büyük çöküşün nedenlerini ortaya koymaktadır" diye konuştu. Türk Telekom'un yargının iptal kararlarına rağmen, iktidarın ısrarıyla özelleştirildiğini ileri sürdü.
'ÖZELLEŞTİRMELER REKOR KIRDI'
Türk Telekom'un, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 889 milyon TL zarar ettiğini söyleyen Umut Doğan, "Bu zarar yönetim tarafından 'kur farkı' olarak açıklanmıştı. Haziran sonundan itibaren kurun daha da yükseldiğini düşünürsek, Türk Telekom'un zararının da arttığını tahmin etmek zor olmaz. Türk Telekom'un nasıl bir yönetim altına sokulduğunu gösteren bu örnekler, aynı zamanda kurdaki farklılıkların 'bu da geçer' demekle ortadan kalkmadığını, şirketleri ne hale getirildiğini ortaya koymaktadır" diye konuştu.
Yapılan özelleştirmelerin ülkeyi batağa sürüklediğini iddia eden Doğan, Turgut Özal döneminde başlatılan özelleştirme sürecinin, Ak Parti döneminde rekor kırdığını savundu. Grup, özelleştirilen kurumların yeniden kamulaştırılmasını isteyip, açıklamanın ardından sonra dağıldı.

FOTOĞRAFLI

ÖDP, Türk Telekom'un yeniden kamulaştırılmasını istediÖDP, Türk Telekom'un yeniden kamulaştırılmasını istediÖDP, Türk Telekom'un yeniden kamulaştırılmasını istediÖDP, Türk Telekom'un yeniden kamulaştırılmasını istedi

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!Ünlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!
CHP'li Gökçel Hakkari’de STK temsilcileriyle buluştuCHP'li Gökçel Hakkari’de STK temsilcileriyle buluştu
Muharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklamaMuharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

İlginizi Çekebilir

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Muharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklama

Muharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklama

Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti

Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti

İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İzmir'de AK Parti ile CHP'liler arasında 'gaz çıkarma' tartışması

İzmir'de AK Parti ile CHP'liler arasında 'gaz çıkarma' tartışması

Ahmet Hakan'dan Mustafa Balbay'a: Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?

Ahmet Hakan'dan Mustafa Balbay'a: Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.