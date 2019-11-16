ODTÜ, 94 milyon liralık projenin bilim ortağı oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademisyenleri, son iki yılda savunma sanayi ağırlıklı 94 milyon lira tutarındaki 242 proje ile sanayiye yeni ürünlerin kazandırılmasına katkı verecek bilimsel araştırmaya imza attı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinin sanayi ile iş birliğinin son dönemde giderek arttığını söyledi. 2018'de üniversitelerinde yürütülen 55 projenin TÜBİTAK, KOSGEB ve AB tarafından fonlandığını belirten Kök, bunun dışında 163 projenin de tamamen sanayi tarafından finanse edildiğini kaydetti.

Kök, "Üniversitemizde son iki yılda gerçekleştirilen projelerin toplam bütçesi 71 milyon 169 bin 730 lira oldu. 2019 yılının ilk 6 ayında ise, 27 proje ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından fonlandı, 52 proje ise tamamen sanayi tarafından finanse edildi. Gerçekleştirilen bu 242 projenin toplam bütçesi 94 milyon 422 bin 114 lira oldu." bilgilerini verdi.

- ODTÜ'lüler savunma sanayi için çalışıyor

Bu süreçte üniversitelerinde yürütülen projeler arasında savunma sanayi için önemli iş birlikleri geliştirildiğine işaret eden Kök, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından çok farklı projelerin fonlandığını belirtti. Kök, savunma sanayi için büyük önem arz eden kızılötesi kamera sistemlerinin en önemli alt bileşeni olan kızılötesi dedektör takımlarının yerli ve milli üretilmesi için "Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (NAR)" projesinin SSB önderliğinde devam ettiğini anlattı.