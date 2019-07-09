ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir toplantıda basın mensuplarının konuya ilişkin sorusu üzerine, "İstediğiniz yurdu biz yapalım belediye olarak, yasal yetki sınırlarımız içerisinde size hibe edelim, dolayısıyla oradaki tartışma ortadan kalkacaktır" teklifini rektöre ilettiğini söyledi. Yavaş, "'Gelin araya girelim, birlikte bu işi halledelim' dedim. Rektör Bey bu teklife şaşırdı, 'Bunu görüşmem gerekiyor' dedi. Daha sonra orada görev alan milletvekilleri ile yaptıkları görüşmede kesime ara vermişler; ama daha sonra bana attığı mesajda 'Bu yetki bende değil, Bakanlıkta' dedi. Bekliyoruz, biz sözümüzdeyiz. Mesele ODTÜ'ye yurt yapmaksa Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi biz yan yana gelebiliriz. Arzu eden başka belediyeler de katılabilir. Oraya öğrencilerin ihtiyacı olan yurdu yapmaya hazırız ve ODTÜ yönetimine hibe etmeye de hazırız, problem üretmek kolay, çözmek zor iş. Polisiye vakaları artmadan, Türkiye’de ve Ankara’da huzursuzluk olmadan uzlaşarak çözebileceğimize inanıyoruz. Konuşarak çözülmeyecek hiçbir şey yok" dedi.

(DHA)



