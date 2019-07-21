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ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 00:13 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "Daha iyi yaşam standartlarına ulaşmak daha üretken hale gelmekle olanaklıdır. Üretkenliği, verimliliği artırmanın yolu ise en temelde bilgi edinmekten geçer" - "Üniversitelerimizde sadece Kıbrıslı Türkler değil, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden 100 bin genç öğrenim görmektedir. Bu gençler öğrenimleri boyunca kaynaşarak farklı kültür, düşünce ve inançlarla bir arada yaşama becerisini de geliştirmektedirler"

GÜZELYURT (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Daha iyi yaşam standartlarına ulaşmak daha üretken hale gelmekle olanaklıdır. Üretkenliği, verimliliği artırmanın yolu ise en temelde bilgi edinmekten geçer." dedi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ndeki ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nin (KALTEV) açılış töreni yapıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, KKTC'den bakan ve milletvekilleri, askeri erkan ile çok sayıda davetli katıldı.

KKTC Cumhurbaşkan Akıncı, burada yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda köklerimizi salıp ilelebet var olmak için, ambargolara rağmen gelişmek ve kalkınmak zorundayız." diyerek, bunun bilim ve teknoloji alanlarında atılacak adımlarla başarılabileceğini vurguladı.

İki yıl kadar önce KKTC'deki bilime ve teknoloji üretimine katkı sağlamak amacıyla projelendirilen ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nin temel atma törenine katıldığını belirten Akıncı, "O günkü konuşmamda 'Kimsenin ambargoyu üzerimizden kaldırmasını beklemeyelim. Kimse bize lütufta bulunacak değil. Ama biz, işte böylesi projelerle ambargo dediğimiz şeyi kırabiliriz ve buna muktediriz.' deyip, kültür ve sanat gibi, bilim ve teknolojinin de sınır tanımadığını belirtmiştim." diye konuştu.

- "Gençlere yüksek öğrenim olanağı sunulması mutluluk verici"

Akıncı, temel attıkları günden iki yıl sonra bu önemli projenin bugün hayat bulduğunu belirterek, iki yıl önce seslendirdiklerinin artık yaşama geçtiğini görmelerinin mümkün hale geldiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin bu adada mutluluk ve refah içinde yaşamalarını nasıl sağlayabiliriz? Biliyoruz ki daha iyi yaşam standartlarına ulaşmak daha üretken hale gelmekle olanaklıdır. Üretkenliği, verimliliği artırmanın yolu ise en temelde bilgi edinmekten geçer. Kuşkusuz, gelecek kuşakların verimli olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandıkları en önemli kuruluşlar da üniversitelerdir. Bu konuda şanslıyız. Üniversitelerimizde, sadece Kıbrıslı Türkler değil, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden 100 bin genç öğrenim görmektedir. Bu gençler öğrenimleri boyunca kaynaşarak, farklı kültür, düşünce ve inançlarla bir arada yaşama becerisini de geliştirmektedirler. Üniversitelerimizde dünyanın farklı bölgelerinden gelen gençlere yüksek öğrenim olanağı sunulması mutluluk vericidir."

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KALTEV KKTC KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ODTÜ

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