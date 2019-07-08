ODTÜ Kampüsü’nde Yurt İnşaatına Karşı Yeşil Mücadele

Türkiye’nin uluslararası başarı sıralamalarındaki az sayıdaki üniversitesinden biri olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yeni yurt binası inşaatına karşı ağaçlandırılmış alan mücadelesine sahne oluyor. ODTÜ kampüsünde kavak ağaçlarıyla dolu yeşil alana Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu inşaatına başlatılmasına karşı 55 gündür öğrenci direnişi yaşanıyor. ODTÜ’lü öğrencilerle yapılan eylem, kampüs içerisinde bulunması nedeniyle medya mensuplarınca görüntülenemiyor. Ancak öğrenciler, kısa video çekimleriyle yurt inşaatına karşı çadırlarıyla kamp kurdukları alanda “Kavaklık Direnişi” başlığı altında kavak ağaçları için mücadele veriyor. Öğrenciler, yeşil alanı koruma amacının yanı sıra ODTÜ’nün bugüne değin sadece kampüs içerisinde kendi imkanlarıyla kendi yurtlarını yaptığı ve işlettiğini vurgulayarak, KYK Yurdu’nun üniversite geleneğine aykırı olduğunu da belirtiyor. Öğrenciler, bunu “ODTÜ’de Kavaklık’ı Yok etme Kurumu (KYK) İstemiyoruz” şeklindeki slogan ve pankartlarla ifade ediyor.

Öğrenciler, “ODTÜ kampüsünde yurt yapımı ve yönetimi rektörlük eliyle yürütülmeli” görüşünü dile getirerek ve KYK Yurdu’nu “Truva Atı”na benzeterek üniversiteye ideolojik bir saldırı yapıldığını ifade ediyor. İnşaat için 40 dönümlük alanda büyümeleri yıllar almış en az 750 kavak ağacı kesileceği vurgulanıyor. Kavak alanına iş makineleri girdi Bugünse ODTÜ Rektörlüğü, kampüs içerisine polisi davet ederek iş makineleri ve işçileri kavak ağaçları alanına soktu. Sabah erken saatlerden itibaren kavak ağaçlarından bir bölümü polis gözetimi altında hızlıca kesilmeye başlanırken, polis öğrencilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Polis ile öğrenciler arasında itiş kakış yaşandı ve bazı öğrenciler gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı. Olay sırasında öğrenciler, sosyal medya aracılığıyla Ankaralıları kavak alanını korumaya davet etti. Ancak kampüs halka açık olmadığı için CHP ve HDP’li milletvekilleri alana girebildi ve vekiller cep telefonlarıyla görüntüler yayınlayarak durumu aktardı. CHP’nin eski Ankara milletvekili ve ODTÜ İktisat Bölümü mezunu Aylin Nazlıaka’nın sabahleyin olay yerine gitmesi ardından CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, rektörlükten görüşme talep ederek, öğrencilere müdahaleye son verilmesini istedi. Bu arada HDP İzmir Milletvekili Murat Cepni de olay yerinden canlı yayınla öğrencilere destek oldu. ODTÜ mezunu bazı mühendis ve mimarlar da olay yerine giderek öğrencilerle birlikte yurt inşaatını protesto etti. Polis, milletvekillerine yönelik de biber gazı kullandı.

Öğrenciler ve protestocu grup, kavakların bulunduğu alandan polis gücüyle uzaklaştırılmaları üzerine ODTÜ Rektörlüğü’ne doğru yürüyüşe geçti. Rektörlük önündeki protesto sırasında CHP’li Taşçıer, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök ile görüşerek arabuluculuk yapmaya çalıştı. Taşçıer, Rektör Kök ile görüşmesi çerçevesinde, inşaatı durdurma kararı alındığını açıkladı. ODTÜ Rektörlüğü’nün inşaat sürecini yeniden değerlendireceğini belirterek öğrencilere bugün için eylemi sonlandırma çağrısı yaptı. Ancak Taşçıer, Kavaklık alanındaki son görüntüyü de Twitter aracılığıyla paylaşarak, “Geç kalmış adalet ne kadar adalet olabilir ki?” sözleriyle hali hazırda kesilmiş kavak ağaçlarından dolayı duyduğu üzüntüyü de ifade etti. CHP’li Büyükşehir Belediyesi yurt binası yapmayı teklif etti Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, ODTÜ kampüsüne geldi ve Rektör Verşan Kök ile görüştü. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün ODTÜ’de yaşananlar üzerine rektör Sayın Mustafa Verşan Kök ile görüştük. Ankaralıları ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirecek ve sorunu çözüme kavuşturacak bir süreci karşılıklı uzlaşma ile sürdüreceğiz. Kamu vicdanını korumak için çabalarımız devam etmektedir” dedi.

CHP’li Taşçıer de, Yavaş’ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ODTÜ’ye yurt yapımında maddi ve araç desteği verebileceğini belirterek, Rektör Kök’e hibe olarak yurt yapımı teklifi götürüldüğünü açıkladı. ODTÜ’de çözüm bulunduğu görüşü ön plana çıktığı dakikalarda ise kavakların bulunduğu alana yeniden iş makineleri ve işçilerin sokulduğu bilgisi sosyal medyadan paylaşıldı. Taşçıer de, “ODTÜ’de yeniden inşaat sesleri geldiği için tekrar Kavaklık alana geldim. Ağaç kesiminin olmadığını tekrar teyit ettim. Sadece çitler için direk diplerine beton dökülüyor” mesajıyla son durumu aktardı. Ancak alana çit yapılıyor olması ODTÜ’lü öğrenciler tarafından “KYK Yurdu inşaatına devam hazırlığı” olarak yorumlandı. ODTÜ bileşenleri adına yapılan basın açıklamasında ise, direnişe devam edileceği ve KYK Yurdu projesinin tümüyle iptal edilmesini istediklerini vurgulandı. ODTÜ Rektörlüğü KYK Yurdu inşaatına sürecek mesajı verdi ODTÜ Rektörlüğü’nden ise gün içerisindeki gelişmeler ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ODTÜ ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 21 Mayıs 2018'de imzalanan protokol kapsamında yurt inşaa edileceği anımsatıldı. Söz konusu Kavaklık alanı için “orman alanı sınırları dışı” gerekçesi paylaşılan açıklamada, ODTÜ’lüler dışında inşaa edilecek yurtta başka üniversitelerden öğrenciler kalmayacağı sözü verilerek yurdun inşaatına devam edileceği mesajı verildi.