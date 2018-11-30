ODTÜ'lü İrem'in korkunç sonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) psikoloji bölümü öğrencisi İrem Kütük'ün (22) ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Cumhuriyet Savcısı Hacı Çam tarafından hazırlanan iddianamede, kamyonetin sürücüsü Tahir Kepenek'in (50) "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kazaya ilişkin detaylara da yer verilen iddianamede, şüpheli Tahir Kepenek'in kullandığı üniversiteye ait 06 GJ 429 plakalı kamyonetin kasasının demir kapağının, mekanizmanın yerinden çıkmasıyla ODTÜ yerleşkesinde kaldırımda yaya olarak yürüyen İrem Kütük'ün başına çarptığı ve üniversite öğrencisinin beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede, soruşturma dosyasında bulunan kaza tespit tutanağına göre, İrem Kütük'ün herhangi bir kural ihlalinin olmadığı, sürücü Tahir Kepenek'in ise Karayolları Trafik Kanunu'nun trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili maddeleri ihlal ettiği ve kusurlu olduğu bildirildi.