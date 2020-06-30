HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ODTÜ’lü İrem’in ölümü davasında karar! 4 yıl hapis cezası verildi

ODTÜ’lü İrem’in ölümü davasında karar! 4 yıl hapis cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

ODTÜ öğrencisi İrem Kütük’ün, kampüste talihsiz kaza sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada mahkeme, sanık Tahir Kepenek’e 4 yıl hapis cezası verdi.

ODTÜ’lü İrem’in ölümü davasında karar! 4 yıl hapis cezası verildi

ODTÜ Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük, 26 Kasım 2018’de kampüste kaldırımda yürürken yanından geçen Tahir Kepenek yönetimindeki kamyonetin açılan kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kepenek’in, Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesince "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme, tutuksuz sanık Kepenek’in son sözünü sordu. Suçsuz olduğunu belirten Kepenek, atölyede kamyon kasasında yapılan değişiklik sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü. Kütük’ün ölümünde bir kusurunun bulunmadığını savunan Kepenek, beraat talebinde bulundu.

Kepenek’in savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı "taksirle ölüme sebep olma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Arıların oğul verme ritüeli böyle görüntülendiArıların oğul verme ritüeli böyle görüntülendi
2020 Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Tablosu 2020 Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Tablosu

En Çok Okunan Haberler

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

İlginizi Çekebilir

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Diğer Haberler
Atatürk silüetine yoğun ilgi!

Atatürk silüetine yoğun ilgi!

2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Zamlı mı verilecek?

Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?

Arıların oğul verme ritüeli böyle görüntülendi

Arıların oğul verme ritüeli böyle görüntülendi

TBMM'ye temmuz ayında ziyaretçi kabul edilmeyecek

TBMM'den flaş karar! 1 ay uzatıldı

Sarma sigara satışının cezası ne kadar? Sarma sigara içmek yasak mı?

Sarma sigara satışı yasak mı? İçmek de mi yasak?

Son dakika 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.