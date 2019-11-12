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'ODTÜ Onur Yürüyüşü' davasında 19 sanık hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 17:41 | Son Güncelleme

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 10 Mayıs 2019'da düzenlenen, polisin müdahale ettiği '9'ucu ODTÜ Onur Yürüyüşü' ile ilgili 1'i akademisyen 18'i öğrenci 19 kişinin tutuksuz yargılanmasına başlandı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 10 Mayıs 2019'da düzenlenen, polisin müdahale ettiği '9'ucu ODTÜ Onur Yürüyüşü' ile ilgili 1'i akademisyen 18'i öğrenci 19 kişinin tutuksuz yargılanmasına başlandı.
ODTÜ'de 10 Mayıs'ta düzenlenen, polisin müdahale ettiği 'Onur Yürüyüşü' ile ilgili gözaltına alınan 22 kişiden 19'u hakkında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek' suçundan dava açıldı. 1'i akademisyen, 18'i öğrenci 19 tutuksuz sanık, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve bazı siyasi parti temsilcileri de duruşmaya gelerek öğrencilere destek verdi.
İDDİANAMENİN İADESİ TALEBİ REDDEDİLDİ
Sanık avukatları, öğrencilerin temel hak ve özgürlüklerini barışçıl bir şekilde kullanmak istediklerini, suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, iddianamenin iade edilmesini aksi takdirde tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep ettiler.
Mahkeme, avukatların taleplerini reddederken savunmasını yapan sanıklardan Melike İrem Balkan, "Biz yürüyüşü barışçıl şekilde düzenlemek isterken rektörlük yasaklama kararını aldı. Ankara Valiliğinin yasaklamadığı etkinliği rektörlüğün yasaklamasını doğru bulmuyoruz. Anayasal haklarımızı düşünerek yürüyüş düzenlemeye karar verdik. Öncesindeki 8 yılda olduğu gibi mutlu bir şekilde kutlama yapmak istedik. Gözaltına alınana kadar tek slogan atmadım ve ‘dağılıyoruz arkadaşlar’ derken gözaltına alındım" dedi.
'POLİS, DAĞILMAKTA OLAN GRUBA MÜDAHALE ETTİ'
Akademisyen Mehmet Mutlu ise yürüyüş anında orada olmadığını, sosyal medyada olayı öğrenince okula gittiğini belirterek, "Öğrencilerime uyarı yapıldı ve çevik kuvvet tarafından müdahale edildi. İddianamede eyleme katıldığım ifade ediliyor; ancak ben gün içerisinde kampüste değildim. Ben daha önce benzer gerginliklerin barışçıl şekilde çözülmesine katkıda bulundum. Zaten dağılmakta olan bir grubun üstüne koşuşturan polisler vardı. Polise 'Zaten dağılıyorlar' dedim, dikkate alınmadı ve başka akademisyenler de bu uyarıyı yaptı. Öğrencilerin önüne geçerek yine uyarıda bulunmak istedim. Uyarıma karışlık hakaret yedim, darp edildim" dedi.
Diğer sanıklar da olay günü barışçıl yürüyüş yapmak istediklerini, polisin sert müdahalesi sonucu ters kelepçe takılarak gözaltına alındıklarını belirterek suçsuz olduklarını söyledi. Sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından talepleri alan mahkeme, olay anına ait polis kamera görüntülerinin incelenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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