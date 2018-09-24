ODTÜ Ormanı'nda cinayet

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde oturan 41 yaşındaki Levent Cengiz, Turan Güneş Bulvarı üzerindeki ODTÜ Ormanı'nda tabancayla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, gece geç saatlerde Çankaya ilçesindeki Oran Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Güneş Bulvarı üzerinde birkaç el silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bulvar üzerindeki ODTÜ Ormanı'nın yanında bir cesetle karşılaştı. Cesedin, 41 yaşındaki Levent Cengiz'e ait olduğu öğrenildi.
Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yol üzerinde ve ormanlık alanda incelemede bulundu. Bulvar üzerindeki MOBESE kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, çevrede yaşayan vatandaşların da ifadelerine başvurdu.
Levent Cengiz'in Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde oturduğu ve akşam saatlerinde gelen bir telefon üzerine dışarı çıktığı öğrenildi. Bekar olan Cengiz'in annesiyle birlikte yaşadığı ve inşaat işleriyle uğraştığı belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Ukrayna gemileri Rus deniz sularında ilerliyor
Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü
Gerilim hızla tırmanıyor! İsrail ordusundan saldırı sinyali
Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor
Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
İstemihan Talay CHP Mersin Büyükşehir adaylığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum