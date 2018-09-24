ODTÜ Ormanı'nda cinayet

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde oturan 41 yaşındaki Levent Cengiz, Turan Güneş Bulvarı üzerindeki ODTÜ Ormanı'nda tabancayla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, gece geç saatlerde Çankaya ilçesindeki Oran Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Güneş Bulvarı üzerinde birkaç el silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bulvar üzerindeki ODTÜ Ormanı'nın yanında bir cesetle karşılaştı. Cesedin, 41 yaşındaki Levent Cengiz'e ait olduğu öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yol üzerinde ve ormanlık alanda incelemede bulundu. Bulvar üzerindeki MOBESE kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, çevrede yaşayan vatandaşların da ifadelerine başvurdu. Levent Cengiz'in Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde oturduğu ve akşam saatlerinde gelen bir telefon üzerine dışarı çıktığı öğrenildi. Bekar olan Cengiz'in annesiyle birlikte yaşadığı ve inşaat işleriyle uğraştığı belirtildi.

