HABER

ODTÜ Ormanı'nda cinayet

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde oturan 41 yaşındaki Levent Cengiz, Turan Güneş Bulvarı üzerindeki ODTÜ Ormanı'nda tabancayla vurularak öldürüldü.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde oturan 41 yaşındaki Levent Cengiz, Turan Güneş Bulvarı üzerindeki ODTÜ Ormanı'nda tabancayla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, gece geç saatlerde Çankaya ilçesindeki Oran Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Güneş Bulvarı üzerinde birkaç el silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bulvar üzerindeki ODTÜ Ormanı'nın yanında bir cesetle karşılaştı. Cesedin, 41 yaşındaki Levent Cengiz'e ait olduğu öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yol üzerinde ve ormanlık alanda incelemede bulundu. Bulvar üzerindeki MOBESE kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, çevrede yaşayan vatandaşların da ifadelerine başvurdu. Levent Cengiz'in Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde oturduğu ve akşam saatlerinde gelen bir telefon üzerine dışarı çıktığı öğrenildi. Bekar olan Cengiz'in annesiyle birlikte yaşadığı ve inşaat işleriyle uğraştığı belirtildi.

PARTNERBunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor? Bunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor?
80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı 80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı
14 yaşındaki çocuk, cinayeti motosiklet için işlediğini öne sürdü14 yaşındaki çocuk, cinayeti motosiklet için işlediğini öne sürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı

80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı

Dünyanın en havalı 50 semti, Türkiye'dende yer var

Dünyanın en havalı 50 semti, Türkiye'dende yer var

Ankara'da ormanda sır cinayet

Ankara'da ormanda sır cinayet

Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

İntihar girişimi şova dönüştü

İntihar girişimi şova dönüştü

Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü

Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.