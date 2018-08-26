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ODTÜ ormanında yangın (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 16:32 | Son Güncelleme

ANKARA'da Ahlatlıbel Atatürk Parkı Tesisleri'ndeki ODTÜ ormanında yangın çıktı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da Ahlatlıbel Atatürk Parkı Tesisleri'ndeki ODTÜ ormanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmasına parkta bulunan vatandaşlar da katkı sunuyor.

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