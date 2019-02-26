ODTÜ Robot Günleri ‘Destek’ Bekliyor

ODTÜ Robot Topluluğu’ndan Ahmet Yüksel, VOA Türkçe’ye etkinlik hakkında bilgi verdi. Robot yapma hayali kuran çok fazla sayıda genç olduğunu kaydeden Yüksel, bu etkinlikte yaptıkları robotları sergileyerek aslında çocuklara bu hayallerinin gerçekleşebileceğini göstermek istediklerini açıkladı.

Etkinlikte çizgi kategorisinde robot tasarımına sahip 8 yaşındaki bir çocuk da en küçük katılımcı sıfatıyla dikkat çekti.

Bu yılki etkinliğe ise, çizgi takip, çöp toplama, otonom-İHA, labirent çözüm, arama-kurtarma ve innovasyon başlıklarında 609 robot projesi katıldı.

Etkinlikte takım çalışması ruhuyla yaratılmış robot projeleri, ilgilenenlerle paylaşılıyor hem de hayata geçirilme olasılığı umuduyla sektör temsilcilerine sunuluyor. Etkinlikle gençlerin ve çocukların teknolojiye ilgisini attırmak da amaçlanıyor.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 16. ODTÜ Robot Günleri etkinliğinde, üniversite öğrencilerinin yanı sıra çocuklar da takımlar halinde geleceği şekillendirecek bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere buluştular.

ODTÜ Robot Topluluğu’nun öncülüğünde düzenlenen Uluslararası 16. ODTÜ Robot Günleri’nin gündeminde etkinliğe ve planlanan robot projelerine maddi destek yaratılması vardı.

Bu noktada 16’ncı kez düzenledikleri ODTÜ Robot Günleri’ni daha geniş kitlelerle buluşturmak istediklerini anlatan Yüksel, eğer kendilerine imkanlar sağlanırsa daha geniş çaplı bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Etkinlikte sergilenen robot projeleri arasında “temiz enerji” gibi dünyadaki küresel enerji sıkıntısı açısından iddialı olan tasarımlar da dikkat çekiyor.

Bunlardan birisi ODTÜ Temiz Enerji Kulübü (TEK) üyelerinin yaptığı hidrojen ve elektrik motoruyla çalışan araç. Bunu tasarlayan ODTÜ-TEK’in takım kaptanı Orhan Tuna, VOA Türkçe’ye oldukça verimli bir araç yaptıklarını, aracın 100 kilometrede sadece bir Lira civarında harcama yaptığını anlattı.

Bu araçla Türkiye ikinciliği derecesi aldıklarını belirten Tuna da,Ahmet Yüksel’in gibi bu tür projeleri geliştirmek için sponsorların önemli olduğunu vurguladı. Mevcut aracı ODTÜ’nün imkanları ve sponsorların yardımlarıyla yaptıklarını söyleyen Tuna, destek verenlerin artmasını diliyor.

Üniversiteli büyükleriyle onlar da robot yaratma heyecanı yaşıyor