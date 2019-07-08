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ODTÜ'de 'yurt' gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

ORTA DOĞU Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapılmasına karşı çıkan öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı.

ODTÜ'de 'yurt' gerginliği

Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - ORTA DOĞU Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapılmasına karşı çıkan öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti.
ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurduna, bazı öğrenciler karşı çıktı. Öğrenciler, 55 gün önce, yerleşke içinde yurdun yapılacağı alanda çadır kurarak, nöbete başladı. Zaman zaman eylem yapan öğrenciler, bugün yurt inşaatına başlanacağı bilgisini alınca yine alanda toplandı. Yurt yapımına karşı çıkan öğrenciler, kendilerinin ihtiyaç ve tercihlerinin dikkate alınmamasına tepkili olduklarını dile getirdi.
POLİSTEN MÜDAHALE
Üniversiteye sabah saatlerinde gelen polis ekipleri, öğrencilerden çadırları kaldırmalarını istedi. Çadırları kaldırmayan öğrenciler ile polis arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede arbedeye dönüşünce polis de biber gazıyla müdahale ettiği öğrencileri alandan uzaklaştırdı. Gerginliğin ardından inşaatın yapılacağı alanda belirlenen ağaçların kesimine başlandı. Öğrenciler, ağaçların kesilmesine de tepki gösterdi. Kampüste güvenlik önlemi alan polis ile öğrenciler arasındaki gerginlik sürerken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de üniversitede toplandı.

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ODTÜ'de 'yurt' gerginliğiODTÜ'de 'yurt' gerginliği

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