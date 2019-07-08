HABER

ODTÜ'de 'yurt' gerginliği (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

AĞAÇ KESİMİ DURDURULDU ODTÜ'de, sabah saatlerinde yaşanan 'yurt' gerginliği sonrası üniversiteye, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri geldi.

ODTÜ'de 'yurt' gerginliği (2)

AĞAÇ KESİMİ DURDURULDU
ODTÜ'de, sabah saatlerinde yaşanan 'yurt' gerginliği sonrası üniversiteye, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri geldi. Taşcıer, burada protesto gösterilerini sürdüren öğrencilere destek verdi. Taşcıer, "Sabahtan bu yana karşılaştığımız bu hukuksuzluklar diz boyu. Çankaya Belediyesi yetkilileri, gerekli kontrolü yaptı, buranın ruhsatsız bir şekilde hukuk dışı bir şekilde inşaata açıldığını tutanakla tespit etti" dedi.
Açıklamanın ardından CHP'li Taşcıer ile birlikte öğrenciler, rektörlüğe yürüdü. Yürüyüş sırasında öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök aleyhinde slogan attı. Daha sonra Taşcıer, Rektör Kök ile görüştü. Görüşmenin ardından toplanan öğrencilere hitap eden Taşcıer, ağaç kesiminin durdurulduğunu, Çankaya Belediyesi'nce inşaatla ilgili tutanak tutulduğunu kaydetti. Öğrenciler, polisin güvenlik önlemi aldığı kampüste beklemeye devam ediyor.
'KAZI İZNİ VE İNŞAAT RUHSATI YOK'
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Başkan Taşdelen, paylaşımında şunları kaydetti:
'ODTÜ'de yurt yapılması istenilen alanda, parselasyon yok, arsa şu anda kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok. ODTÜ İmar Planı 12 No'lu plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da bunlar alınmış değil. Bu tespitler üzerine denetim yapmaya giden belediyemiz görevlileri yani resmi kamu görevlileri rektörün talimatıyla kampüse sokulmuyor ve görev yapmaları engelleniyor. Arkadaşlarımız bilahare kampüse girebiliyor ve tespitlerini yapıyor. Bütün bu hukuksuzluklar kabul edilemez.'
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise tüm inşaat faaliyetlerine ilişkin işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtıklarını belirtti.

FOTOĞRAFLI

ODTÜ'de 'yurt' gerginliği (2)ODTÜ'de 'yurt' gerginliği (2)ODTÜ'de 'yurt' gerginliği (2)ODTÜ'de 'yurt' gerginliği (2)

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Minibüs, yayalara yol vermek için duran araçlara çarptıMinibüs, yayalara yol vermek için duran araçlara çarptı
Cezaevinde ailesiyle görüşürken kalp krizi geçirip öldüCezaevinde ailesiyle görüşürken kalp krizi geçirip öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Erdoğan'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili yeni açıklama

Erdoğan'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili yeni açıklama

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.