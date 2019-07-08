ODTÜ'de 'yurt' gerginliği (2)

AĞAÇ KESİMİ DURDURULDU

ODTÜ'de, sabah saatlerinde yaşanan 'yurt' gerginliği sonrası üniversiteye, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri geldi. Taşcıer, burada protesto gösterilerini sürdüren öğrencilere destek verdi. Taşcıer, "Sabahtan bu yana karşılaştığımız bu hukuksuzluklar diz boyu. Çankaya Belediyesi yetkilileri, gerekli kontrolü yaptı, buranın ruhsatsız bir şekilde hukuk dışı bir şekilde inşaata açıldığını tutanakla tespit etti" dedi.

Açıklamanın ardından CHP'li Taşcıer ile birlikte öğrenciler, rektörlüğe yürüdü. Yürüyüş sırasında öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök aleyhinde slogan attı. Daha sonra Taşcıer, Rektör Kök ile görüştü. Görüşmenin ardından toplanan öğrencilere hitap eden Taşcıer, ağaç kesiminin durdurulduğunu, Çankaya Belediyesi'nce inşaatla ilgili tutanak tutulduğunu kaydetti. Öğrenciler, polisin güvenlik önlemi aldığı kampüste beklemeye devam ediyor.

'KAZI İZNİ VE İNŞAAT RUHSATI YOK'

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Başkan Taşdelen, paylaşımında şunları kaydetti:

'ODTÜ'de yurt yapılması istenilen alanda, parselasyon yok, arsa şu anda kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok. ODTÜ İmar Planı 12 No'lu plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da bunlar alınmış değil. Bu tespitler üzerine denetim yapmaya giden belediyemiz görevlileri yani resmi kamu görevlileri rektörün talimatıyla kampüse sokulmuyor ve görev yapmaları engelleniyor. Arkadaşlarımız bilahare kampüse girebiliyor ve tespitlerini yapıyor. Bütün bu hukuksuzluklar kabul edilemez.'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise tüm inşaat faaliyetlerine ilişkin işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtıklarını belirtti.