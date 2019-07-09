ODTÜ'de yurt yapımı için başlayan ağaç kesiminde son durum ne?

ODTÜ kampüsü içerisine Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YKYK) yurdu yapılmasına karşı çıkan ve 55 gündür nöbet tutan öğrencilere polis Pazartesi sabahı müdahale etti. Sosyal medyada yükselen tepkiler ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ODTÜ Rektörü ile görüşmesinin ardından inşaat alanında süren ağaç kesim işlemi durduruldu. ODTÜ yönetimi, üniversiteye ait 40 dönüm araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı YKYK'ya yurt yapımı için 49 yıllığına bedelsiz tahsis etti. 16 Mayıs itibarıyla yüzlerce ağacın bulunduğu alanda ruhsatsız bir inşaat başladı ve buna karşı çıkan öğrenciler de çadırlar kurarak inşaat bölgesinde 55 gün nöbet tuttu. Bu sabah saatleri itibariyle kampüse polis girdi ve içlerinde milletvekilleri ve sivil toplum temsilcilerinin olduğu gruba biber gazıyla müdahale etti. Eylemi takip etmek isteyen gazeteciler, kampüse gün boyu alınmadı. İlk olarak CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer Twitter hesabından ODTÜ'de yaptığı canlı yayınlarla, inşaat yapılmak istenen alanın ruhsatsız ve izinsiz olduğuna dikkat çekti.

Ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ODTÜ'de yurt yapılmak istenen alanın kazı izni ve inşaat ruhsatı olmadığını belirtti: "ODTÜ'de yurt yapılması istenilen alanda, parselasyon yok, arsa şu anda kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok. ODTÜ İmar Planı 12 no'lu plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da bunlar alınmış değil." https://twitter.com/AlperTasdelen06/status/1148185973320224768 Kamu görevlileri kampüse alınmadı Fakat Çankaya Büyükşehir Belediyesi'nden inşaata denetim yapmak üzere ODTÜ'ye giden kamu görevlileri kampüse alınmadı. Taşdelen Twitter paylaşımında, ODTÜ rektörü Verşan Kök'e, "Belediye memurunun görevini yapmasını engelleyemezsin" dedi: "Tespitler üzerine denetim yapmaya giden belediyemiz görevlileri yani resmi kamu görevlileri rektörün talimatıyla kampüse sokulmuyor ve görev yapmaları engelleniyor. Arkadaşlarımız bilahare kampüse girebiliyor ve tespitlerini yapıyor. Bütün bu hukuksuzluklar kabul edilemez." "Rektör'e tekrar hatırlatıyorum. Belediye memurunun görevini yapmasını engelleyemezsin. Ruhsat almadan kaçak inşaat yapamazsın. Bu nedenlerle, Belediyemiz görevini yaparak, ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur."

CHP Milletvekili Taşçıer ağaç kesimi olmadığını teyitledi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ODTÜ Rektörü Verşan Kök ile görüştüğünü ve uzlaşma talebinde bulunduklarını kaydetti: "Bugün ODTÜ'de yaşananlar üzerine rektör Sayın Mustafa Verşan Kök ile görüştük. Ankaralıları ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirecek ve sorunu çözüme kavuşturacak bir süreci karşılıklı uzlaşma ile sürdüreceğiz. Kamu vicdanını korumak için çabalarımız devam etmektedir." "ODTÜ Rektörü Sayın Mustafa Verşan Kök ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede öğrenciler için yurt ihtiyacı doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yurt inşa edip ODTÜ'ye hibe edebileceğimizi kendilerine ilettiğimi kamuoyuna duyururum." https://twitter.com/mansuryavas06/status/1148264776700715008 Ardından ODTÜ rektörlüğünden yapılan açıklamada, inşaat alanındaki ağaç kesiminin durdurulduğu kaydedildi. Ancak ağaç kesimi geniş bir alanda yapıldığı için kesim işleminin tamamen durup durmadığı saatlerce netlik kazanmadı. Milletvekili Gamze Taşçıer, 17:30 itibariyle ODTÜ kavaklık alanında ağaç kesimi olmadığını teyit etti: