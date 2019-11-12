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ODTÜ'deki eyleme ilişkin 19 sanığın yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 17:06 | Son Güncelleme

ODTÜ'deki eyleme ilişkin 19 sanığın yargılanmasına başlandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) "onur yürüyüşü" adını verdikleri eyleme katılan ve haklarında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan dava açılan 19 kişinin yargılanmasına başlandı.

Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanık avukatlarından Öykü Didem Aydın, iddianamenin iadesi, bu mümkün değilse sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi talebinde bulundu. Diğer avukatlar da sanıkların ifade özgürlüğü kapsamında eylem gerçekleştirdiklerini savunarak, avukat Aydın'ın taleplerini yineledi.

Talepleri değerlendiren Hakim Müyesser Uçum, iddianamenin iadesinin bu aşamada mümkün olmadığını belirterek, taleplerin reddine karar verip sanık savunmalarına geçileceğini bildirdi.

Savunma yapan sanık Melike İrem Balkan, 2017 Kasım'da gösterilere yasak getirildiğini hatırlatarak, kendilerinin "onur yürüyüşü" için okuldan izin istediklerini ancak rektörlüğün kendileriyle görüşmediğini ifade etti.

Bunun üzerine valilik tarafından verilen bir yasak kararı olmadığından 10 Mayıs 2019'ta kampüs içinde toplandıklarını belirten Balkan, polisin dağılmalarını istediğini, dağılmak istedikleri sırada gözaltı işlemlerinin gerçekleştiğini ve adli sürecin başladığını iddia etti.

Sanıklardan Özgür Mehmet Gür de anayasal haklarını kullandıklarını, suç işlemediklerini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Sanık Mehmet Mutlu, ODTÜ'de öğretim üyesi olarak görevli olduğunu, olayların yaşandığı 10 Mayıs'ta sosyal medyadan yaşananlardan haberdar olması üzerine kampüse gittiğini anlattı. Söz konusu eyleme katılmadığını kaydeden Mutlu, haksız yere yargılandığını ileri sürdü.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından Hakim Uçum, sanıkların gözaltına alındığı sırada emniyet görevlileri tarafından çekildiği belirtilen görüntülerin ilgili kurumlardan istenilmesine karar vererek, duruşmayı 12 Mart 2020'ye erteledi.

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