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ODTÜ'deki kazada ölen İrem Kütük'ün ismi Alaşehir'de kütüphaneye verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

 ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kitap Topluluğu, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ortaokulda kurulan kütüphane için kitap bağışı yaptı.

ODTÜ'deki kazada ölen İrem Kütük'ün ismi Alaşehir'de kütüphaneye verildi

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kitap Topluluğu, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ortaokulda kurulan kütüphane için kitap bağışı yaptı. Kütüphaneye ise ODTÜ'de kamyonetin açılan kasa kapağının çarpması sonucu yaşamını yitiren öğrenci İrem Kütük'ün ismi verildi.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un öncülüğünde, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ile kurum müdür ve personellerinin destek verdiği çalışma kapsamında Fatih Ortaokulu'nda kütüphane kuruldu. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, kütüphanenin raflarını yapılmasını sağlarken, en güçlü kitap desteği ise ODTÜ Kitap Topluluğu'ndan geldi. Temin edilen 1061 kitabı kütüphaneye kazandıran ODTÜ Kitap Topluluğu öğrencilerinden 30 üye, dün Alaşehir'e geldi. Kitapları raflara yerleştiren öğrenciler, minik kardeşleriyle de bir araya gelerek vakit geçirdi. En anlamlı çalışmalardan biri ise, kütüphaneye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün isminin verilmesi oldu. Ardından Kaymakamı Uçgun, kütüphanenin açılışını yaptı.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, okuyup, okuduğunu anlayan bir topluma sahip olmak için yürütülen çalışmalara katkı koymaya çalıştıklarını belirtti. İrem Kütük'e de değinen Kaymakam Uçgun, "Bizlerde Alaşehir'de onun adına kütüphane açtık. Teşekkür ederim" dedi.
Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de, "Türkiye'nin köklü ve güzide üniversitelerinden ODTÜ'den Alaşehir'imize kadar gelerek yüksek oranda kitap bağışlayan ODTÜ Kitap Topluluğu öğrencilerine şükranlarımı sunuyorum. Elim bir kaza sonucu vefat eden İrem Kütük kardeşimize ise, Allah'tan rahmet diliyorum. Adı, güzel Alaşehir'imizin Fatih Ortaokulu'nda yaşayacaktır" diye konuştu.
Fatih Ortaokulu Müdürü Remzi Taşdelen ise kütüphanenin oluşumunda katkı sağlayanlara teşekkür etti. Taşdelen, "Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden, kütüphanemize ismi verilen İrem Kütük kardeşimize Allah'tan rahmet dilerim. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. İsmi artık okulumuzun bir parçası olarak yaşayacak" şeklinde konuştu.
ODTÜ Kitap Topluluğu Başkanı Hanife Türksayar, "İrem sözcüğünün anlamı, cennet bahçesi demektir. Kütüphanenin çocuklarımıza cennet bahçesi olması için İrem'in adının yaşatılmasını istedik. Kütüphaneye giden çocuklarımızın, cennet bahçesinde yaşamış gibi olmasını istedik. 1061 kitap bağışladık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

ODTÜ'deki kazada ölen İrem Kütük'ün ismi Alaşehir'de kütüphaneye verildiODTÜ'deki kazada ölen İrem Kütük'ün ismi Alaşehir'de kütüphaneye verildiODTÜ'deki kazada ölen İrem Kütük'ün ismi Alaşehir'de kütüphaneye verildiODTÜ'deki kazada ölen İrem Kütük'ün ismi Alaşehir'de kütüphaneye verildi

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