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ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 09:05 | Son Güncelleme

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen ailenin içinde bulunduğu kapalı kasa kamyonetin Samsun’da takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 4’ü ağır 6 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu 8.

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen ailenin içinde bulunduğu kapalı kasa kamyonetin Samsun’da takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 4’ü ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu 8. kilometresinde Sarışık mevkisinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Uluışık (36) yönetimindeki 55 ZP 129 plakalı kapalı kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atarak şarampole yuvarlandı.
Kazada araç sürücüsü Selçuk Uluışık ile Yaşar Böyük (57) eşi Nilüfer Böyük (48) ile çocukları Mehmet Sefa Böyük (23), Işıl Böyük (25) ve Alperen Böyük (16) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yaşar Böyük, Mehmet Sefa Böyük, Nilüfer Böyük ve Işıl Böyük’ün hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Böyük ailesinin Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kıbrıs Kampüsünde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan kızları Işıl Böyük’ün mezuniyet töreninden Samsun’a döndükleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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