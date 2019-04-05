ODTÜ'den kanser şifrelerinin peşindeki bilim insanına ödül

AHMET SERTAN USUL - Kanser tedavilerinin bazı hastalarda olumlu sonuç vermemesinin nedenlerini araştıran ve kişiye özgü tedavi stratejisinin geliştirilmesine katkı veren çalışmasıyla L'Oreal-UNESCO Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü'ne layık görülen Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ'ın başarısı ODTÜ'de kutlandı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ Enformatik Enstitüsü Öğretim Üyesi Tunçbağ için ODTÜ'de düzenlenen törende, başarılı bilim insanına bilime katkıları ve uluslararası ödülü dolayısıyla plaket ve sertifika takdim etti.

Kök, burada yaptığı açıklamada, "Tunçbağ, dünya çapında 9 bin başvuru arasından ödüle layık görülen 15 kişi arasında yer aldı. Kendisini ve ekibini bu büyük başarıyı ülke ve üniversitemize yaşattığı için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ ise kanser hücrelerindeki değişimi daha iyi anlayabilmek için hesaplamalı yöntemler geliştirdiklerini anlattı.

Amaçlarının proteinler ve genler arasındaki etkileşim ağlarının hastalıklar sırasında hücrelerde nasıl değiştiğini ortaya koymak olduğunu ifade eden Tunçbağ, "Tek bir molekül yerine, molekül kümesini birlikte yorumlayarak kanserli hücrede nelerin değiştiğini anlamaya çalışıyoruz. Yani sağlıklı bireydeki ağ yapısı ile hastalıklı hücredeki ağ yapısı arasındaki farkların neler olduğunu buluyoruz." dedi.