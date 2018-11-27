HABER

ODTÜ'lü İrem, duvak ve mezuniyet cübbesiyle son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içerisinde, kaldırımda yürürken yanından geçen kamyonetin kasasının açılan kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitiren İrem Kütük (21), memleketi Konya'da toprağa verildi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içerisinde, kaldırımda yürürken yanından geçen kamyonetin kasasının açılan kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitiren İrem Kütük (21), memleketi Konya'da toprağa verildi. İrem Kütük'ün tabutun üzerine duvak ve mezuniyet cübbesi örtülürken, cenazede okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Kaza, dün saat 12.00 sıralarında ODTÜ Kampüsü 100. Yıl Mahallesi’ndeki A4 Kapısından Doğu Yurtlar Bölgesi’ne inen yokuşta meydana geldi. ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğü'ne ait 06 GJ 429 plakalı kamyonet yokuş çıkarken, aniden kasasının kapaklarından biri açıldı. Kapak, bu sırada kaldırımda yürüyen Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük’ün başına çarptı. Ağır yaralanan İrem Kütük, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İrem Kütük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan İrem Kütük'ün cenazesi, Konya'ya getirildi. Cenaze daha sonra Parsana Camii'ne götürüldü. Baba Ali Rıza ve anne Saadet Kütük, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. İrem'in tabutunun üzerine duvak örtülüp, mezuniyet cübbesi konuldu. Cenazede İrem Kütük'ün okul arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. İrem Kütük'ün cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Musalla Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

PARTNER'Yarın ne olacağı belli olmaz''Yarın ne olacağı belli olmaz'
Şanlıurfa'da, gasp şüphelisi 2 kardeş tutuklandıŞanlıurfa'da, gasp şüphelisi 2 kardeş tutuklandı
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltıŞanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Abdüllatif Şener için şok ifadeler: CHP'nin en boş beleş adamı

Abdüllatif Şener için şok ifadeler: CHP'nin en boş beleş adamı

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Dede'den haber var! Artık yeni evinde kalıyor

Ali Dede'den haber var! Artık yeni evinde kalıyor

Bursa'da genç kız kendisini taciz eden adamı adliyenin çay ocağında görüp yakalattı

'Çay ocağının tuvaletine peşimden geldi...' Her detayı iğrenç!

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

Ölüm haberi kahretti! 'Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlayınca...'

Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlamıştı! Ölüm haberi kahretti

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Kocasına komşusuyla o fotoğrafı gönderip...

Bu kez hamsinin peşindeler!

Bu kez hamsinin peşindeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.