ODTÜ'lü İrem, organlarını bağışlamış

Ankara'da kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün çantasından, organlarını bağışladığını beyan ettiği belgenin çıktığı, ancak bunun sonradan fark edildiği öğrenildi.

Konya'da dün defnedilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük'ün, babaevinde hüzün hakim. İrem Kütük'ün, babası Ali Rıza Kütük'ün evinde taziye ziyareti yoğunluğu yaşanıyor.

Taziyeleri kabul eden abla Elif Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İrem'in önceliğinin okulunu bitirmek olduğunu söyledi.

Kardeşinin vatana ve millete faydalı olmak için çalıştığını ve okulunda çok başarılı olduğunu ifade eden abla Gündüz, "Okulunu çok severdi. Hem mezun olmak ister hem de keşke okulum hiç bitmese derdi. Fakat orası mezarı oldu." dedi.

- "Başka canlar yanmasın"

Gündüz, İrem'in ölümüyle ilgili olayın acısıyla net bir bilgi alamadıklarını anlattı.

İrem'in okuldaki arkadaşlarından bilgi aldıklarını belirten Gündüz, "Öğrenci arkadaşları yolun çok dar olduğunu söylüyorlar. Bir taraf ağaçlık bir taraftan da kamyon gelmiş. Zaten kaçacağı bir yer yokmuş. Bu tür basit şeyler bir cana mal oluyor. İnşallah bir ihmal yoktur. Bizim amacımız birisinin ceza alması değil, fakat başka canlar yanmasın." şeklinde konuştu.