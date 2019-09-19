ODTÜ'lü İrem'in ölümüyle ilgili dava

Kütük'ün ölümüne ilişkin Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesinde savunma yapan Kepenek, üniversitede hizmetli kadrosunda çalıştığını ve sürücü belgesi olduğu için görevlendirme yazısıyla şoförlük yaptığını söyledi.

Suçsuz olduğunu savunan Kepenek, şunları kaydetti:

"ODTÜ'de hizmetli kadrosunda çalışıyorum. Sürücü belgem olduğu için yetkilendirme yazısıyla şoför olarak çalışıyordum. E sınıfı ağır vasıta kullanacak sürücü belgem mevcuttu. Bu nedenle kamyonet kullanıyordum. Gerekli önlemleri alarak araca öyle biniyorum. Ancak olay günü taşlı yoldan dolayı aracın kapağının pimi yerinden çıkmış. Kapağın açıldığını görmedim. Aracın kapağının bir adet pimi var. Ben takmıştım. Çıktığını fark etmedim.

Yetkilendirme yazısını ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğü imzalıyor ancak isim olarak kimin imzaladığını hatırlamıyorum. Her yıl Ocak ayında yetkilendirme yapılıyor. Benim kullanabileceğim 5 adet araç mevcut. Kaza sırasında kullandığım aracın kapak sistemi farklıydı. 2018 yılı Ağustos ayı içinde kapak sisteminde değişiklik yapıldı. Değişikliğin ne şekilde, nerede yapıldığını bilmiyorum."

- "Sağlam yapılmadığı için pim yerinden çıkıyordu"

Sanık avukatı Özgür Teoman Işık da kamyonetin arkaya açılır damper kapağının, üniversite yönetimi tarafından değiştirildiğini ve müvekkiline bu şekilde teslim edildiğini ileri sürdü.