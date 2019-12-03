HABER

ODTÜ’lü İrem’in ölümüyle ilgili davada kamyonetin tamiratını yapanlar tanık olarak dinlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 12:33 | Son Güncelleme

ODTÜ’de hareket halindeki kamyonetin kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük’ün ölümüyle ilgili davada, kamyonetin tamiratını yapanlar tanık olarak dinlendi.

ODTÜ’de hareket halindeki kamyonetin kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük’ün ölümüyle ilgili davada, kamyonetin tamiratını yapanlar tanık olarak dinlendi. Tanık Hasan S., "Pim yerine tam takılırsa kendi kendine çıkması mümkün değil. Ancak yerine tam oturtulmazsa hareket halinde yol bozukluğu nedeniyle yerinden oynayabilir" dedi.
ODTÜ Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük, 26 Kasım 2018’de kampüste kaldırımda yürürken yanından geçen Tahir Kepenek yönetimindeki kamyonetin açılan kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kamyonet sürücüsü Tahir Kepenek’in "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılandığı davaya 29. Asliye Ceza Mahkemesince devam edildi. Tutuksuz sanık Kepenek ile taraf avukatlarının katıldığı davada, tanıklar dinlenildi. Tanık Hasan S., ODTÜ Metal İşleri Atölyesinde teknisyen olarak çalıştığını belirterek, "Kamyon geldiğinde tuz taşıdığı için çürümeler mevcuttu. Bu nedenle tamirat yaptık ama tadilat yapmadık. Yani önceki halinden değişik bir kasa yapmadık. Kapağın sağa sola açılması için menteşelerde pim olması gerekir. Menteşe vardı ancak pim yoktu. Menteşelere pimi ben taktım. Ayrıca kapağın yana doğru açılan kısmında eski kilit sistemi yeri mevcut. Kilit sistemleri kesilmişti, aynısını ben yaptım ve kilitlenebilir hale getirdim. Pim yerine tam takılırsa kendi kendine çıkması mümkün değil. Tam takıldığı taktirde hareket halindeki kamyonun çukurluklar ve setler nedeniyle yol bozukluğundan kaynaklı hareketlerinden pimin yerinden çıkması mümkün değil. Ancak yerine tam oturtulmazsa hareket halinde yol bozukluğu nedeniyle yerinden oynayabilir" diye konuştu.
Tanık Kamil S., ODTÜ Metal İşleri Atölyesinde şef olarak görev yaptığını, kaza anını görmediğini söyledi. Üniversitenin içindeki yollarda kışın buzlanma olması nedeniyle yollara tuz döküldüğünü, kamyonun da bu tuzlama işinde kullanıldığını belirten Kamil S., kamyonda çürümeler meydana geldiği için bir takım tamiratların yapıldığını kaydetti. Kamil S., "Taşıt işletmeden arıza formları geliyor. O formlara göre biz tamirat yapıyoruz. Kendiliğimizden yaptığımız bir şey yok. Arıza formunda yazılı olanların dışında eksiklik veya arıza tespit ettiğimizde işletmeye bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Böyle mantık, böyle sistem olmaz"
Mahkeme hakimi, tanık Kamil S.’nin kendilerine gönderilen arıza formunda bildirilen arızaların dışında herhangi bir onarım yapmadıklarını söylemesine tepki gösterdi. Hakim, "Başka bir arıza tespit ettiğinizde bunu tamir etmiyor musunuz? Kimin ne yaptığı belli değil. Yaptığınız işi bilmiyorsunuz. Böyle mantık, böyle sistem olmaz" dedi.
ODTÜ’de görevli 5 kişi daha tanık olarak dinlendi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, tanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından yeniden bilirkişi incelemesinin yapılması hususun değerlendirileceğini belirtti. Duruşma, 18 Şubat 2020’ye ertelendi.

PARTNERErman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...Erman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...
Kayseri'de iş makinesi hırsızlığına tutuklamaKayseri'de iş makinesi hırsızlığına tutuklama
Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi ev ortamını aratmıyorVan Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi ev ortamını aratmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da deprem

Ankara'da deprem

ESOGÜ'de katliam yapan Volkan Bayar ve azmettirici Saadet Aylin Yağan hakkında yeni gelişme!

Bayar ve Yağan hakkkında yeni gelişme!

Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın hakkında yeni gelişme!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Yeni gelişme

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Hollandalı Mariana'yı erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp ortadan kayboldu!

Hollandalı Mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldı!

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.