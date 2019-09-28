HABER

ODTÜ’nün büyük ödülü ODÜ’nün

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından düzenlenen ‘Yılın Tezi’ ödülüne Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr.

ODTÜ’nün büyük ödülü ODÜ’nün

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından düzenlenen ‘Yılın Tezi’ ödülüne Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Saniye Söylemez, iki tezi ile birinci oldu.
ODTÜ’nün araştırmacıların tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek ve yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak amacı ile verilen ‘Lisansüstü Tez Ödülleri’ kapsamında ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Arş. Gör. Dr. Saniye Söylemez ‘Sensör Uygulamaları İçin Polimer Tabanlı Cihaz Yüzeylerinin Fonksiyonlandırılması ve Üretilmesi’ başlıklı doktora tezi ile ‘Çevre, Sağlık, Ekonomi ve Sürdürülebilir Gelişmeye Katkı Ödülleri’ kategorisinde ODTÜ Yılın Tezi ödülüne layık görüldü.
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ‘ODTÜ Yılın Tezi Ödülü’ne layık görülen Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Saniye Söylemez’i makamında kabul etti.
Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Türkiye’nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Arş. Gör. Dr. Saniye Söylemez’i yılın en iyi tez ödülüne layık görmesinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyledi.
Rektör Akdoğan, “Üniversitemiz öğretim elemanının gerçekleştirmiş olduğu nitelikli çalışmaları sonrası elde ettiği bu başarı Üniversitemizin bilim dünyasında bir adım daha öne çıktığının önemli bir göstergesidir. Bilimsel çalışmalar yürüten genç araştırmacılarımıza örnek teşkil edeceğine inandığım başarısından dolayı Arş. Gör. Dr. Saniye Söylemez’i tebrik ediyor, bilime katkı sağlayacağı yeni çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum” dedi.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
Okul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiası (2)Okul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiası (2)
Hepsi tahliye edilecek!Hepsi tahliye edilecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

Depremin ardından Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı

Hepsi tahliye edilecek!

Son dakika! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülmüştü... Melike 15 metre kaçabilmiş

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

İstanbul'daki depreme neden olan fay hattıyla ilgili flaş açıklama

İstanbul'daki depreme neden olay fay hattıyla ilgili açıklama

Türkiye ve ABD'nin 7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

Türk ve ABD helikopterleri Suriye üzerinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.