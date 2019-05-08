ODTÜ'nün ".tr alan adları yönetimi yetkileri", ODTÜ ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında yapılan protokol ve IANA/ICANN'in onayı ile BTK'ye devredildi.

ODTÜ'den yapılan açıklamaya göre, protokol ile üniversitenin 1990'da IANA/ICANN'den alınan uluslararası yetki ile başladığı ve 29 yıldır sürdürdüğü ".tr" ülke kodlu "alan adları yönetimi"nin teknik, idari ve sponsor yetkileri de BTK'ye geçti.

Devir süreci, 5 Kasım 2008 tarihli 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile verilen göreve dayanılarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, internet alan adlarının tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi görevini BTK'ye vermesiyle ve 2010 tarihli İnternet Alan Adları Yönetmeliği doğrultusunda başlatıldı.

ODTÜ ve BTK tarafından üzerinde uzlaşılmış ilkeler doğrultusunda, kurulacak ".tr" ağ bilgi sistemi, TRABİS'in faaliyete geçmesi için gerekli çalışmalar 2016'da başlatıldı.

Titizlikle yürütülen teknik ve idari ön çalışmalar üç yıl sürdü. TRABİS’in faaliyete geçmesi ile BTK'ye devrine ilişkin hususlar konusunda usul ve esasların belirlenmesine yönelik protokol ise 28 Aralık 2018'de imzalandı.