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Ödül avcısı Furkan

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:25 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan lise öğrencisi Furkan Yılmaz (15), okullar ve kurumlar tarafından düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve karikatür yarışmalarında bugüne kadar toplam 82 ödül aldı.

Ödül avcısı Furkan

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yaşayan lise öğrencisi Furkan Yılmaz (15), okullar ve kurumlar tarafından düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve karikatür yarışmalarında bugüne kadar toplam 82 ödül aldı. Yeteneğiyle dikkat çeken, aldığı madalya ve plaketleri koyacak yer bulamayan Yılmaz, okulunda 'ödül avcısı' olarak tanınıyor.
Karabağlar Eşrefpaşa Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Furkan Yılmaz, girdiği yarışmalarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. İlk ödülünü 4'üncü sınıfa giderken, katıldığı okullar arası şiir yarışmasında kazanan Yılmaz, daha sonra gerek İzmir'de Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gerekse yurt çapında düzenlenen şiir, karikatür, resim ve kompozisyon yarışmalarının neredeyse hepsinden dereceyle döndü. Yeteneğiyle dikkat çeken Furkan Yılmaz, yaşının 5,5 katı ödüle sahip. Yalnızca yurt çapında değil; Japon Derneği'nce dünya genelinde düzenlenen 'sabah' konulu kompozisyon yarışmasında da dereceye giren Yılmaz, buna şaşıran arkadaşlarının kendisine 'ödül avcısı' lakabını taktıklarını söyledi. İlk yarışmaya annesi Füsun Yılmaz'ın ikna etmesiyle kaltıldığını anlatan Yılmaz, arkadaşlarına da tavsiyelerde bulundu.
SIRA PRESTİJLİ ÖDÜLLERDE
Arkadaşlarından yarışmalara katılmasını isteyen Furkan Yılmaz, "Kimse 'Olmaz' deyip, geri çekilmesin. Yarışmalara katılsınlar. Ben de 'Katılsam sanki kazanabilecek miyim?' diye başladım. Sonuç buraya geldi. Kesinlikle vakit kaybı olur veya beğenilmez, diye düşünmesinler" dedi. Türkiye genelinde, 2017 yılında, Sivas Kongresi ile ilgili yapılan resim, şiir ile kompozisyon yarışmasına katılan ve bu yarışmada şiir dalında birincilik, kompozisyon dalında ise üçüncülük elde eden Yılmaz, ödülünü dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın elinden aldı. Ülke çapında kazandığı başarıların kendisine yetmediğini söyleyen Yılmaz, bundan sonraki hedefinin dünya çapındaki prestijli ödülleri kazanmak olduğunu dile getirdi.
OĞLU İÇİN DESTEK İSTEDİ
Füsun Yılmaz (50) da oğlu ile gurur duyduğunu ve her zaman arkasında olduğunu vurguladı. Eşi ile ayrı olduklarını belirten Yılmaz, "Bir mesleğim veya işim yok. Annemin aldığı aylık ile geçinmeye çalışıyoruz; ancak maddi olarak zor durumdayız. Furkan'ın resim yaptığı malzemelerin fiyatı yüksek. Okul masrafları da yüksek. Bunları karşılamakta güçlük çekiyoruz. Oğlumun okulunu maddi sorun yaşamadan bitirmesini istiyorum. Duyarlı kişilerin yardımlarını bekliyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ödül avcısı FurkanÖdül avcısı FurkanÖdül avcısı Furkan

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