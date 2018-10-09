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"Ödül" hassas burnuyla jandarmanın en büyük yardımcısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli özel eğitimli bomba arama köpeği "Ödül", hassas burnuyla en zor noktadaki patlayıcıları bile tespit ediyor - "Ödül", Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda da 4 ay görev alarak, yollara ve binalara yerleştirilen patlayıcı maddelerin tespitinde güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı oldu

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 ay boyunca teröristlerin kurduğu patlayıcı maddeleri tespit eden özel eğitimli "Ödül" isimli bomba arama köpeği, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde de önemli görevler üstleniyor.

Patlayıcı maddelerin tespitinde kullanılan Alman çoban kurdu 2 yaşındaki "Ödül", Tekirdağ'ın yanı sıra talep edildiği taktirde Türkiye'nin çeşitli illerine de göreve gönderiliyor.

"Ödül", Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ve başarılı bir şekilde sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 ay boyunca aktif görev alarak, yollara ve binalara yerleştirilen patlayıcı maddelerin tespitinde güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı oldu.

"Ödül" eğitimler sırasında idarecisinin araca ve yola yerleştirdiği paketler arasında, içinde TNT ile plastik patlayıcı bulunanı tespit ediyor, pakete dokunmadan, gürültü çıkarmadan idarecisini bekliyor.

Eğitimlerde zor noktalara saklanan patlayıcıları da tespit edebilen "Ödül", göreve başladığı günden bu yana Tekirdağ ve diğer şehirlerde katıldığı operasyonlarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, tüfek ve mühimmatın ele geçirilmesini sağladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda "Ödül"ün yanı sıra uyuşturucu, iz takip ve mayın arama köpekleri de yer alıyor. Köpekler iç ve dış güvenliğin sağlanmasında güvenlik güçlerine destek sağlıyor.

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