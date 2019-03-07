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Ödül, hediye, çekiliş hakkı kazandınız diyerek onlarca kişinin bilgilerini çalmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

İzmir’de vatandaşları sosyal medya üzerinden ödül, hediye, çekiliş hakkı kazandıklarını belirten linklerle sahte bankacılık sitelerine yönlendiren ve vatandaşların hesap ve banka bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç sağlayan 3 kişi yakalandı.İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Ödül, hediye, çekiliş hakkı kazandınız diyerek onlarca kişinin bilgilerini çalmışlar

İzmir’de vatandaşları sosyal medya üzerinden ödül, hediye, çekiliş hakkı kazandıklarını belirten linklerle sahte bankacılık sitelerine yönlendiren ve vatandaşların hesap ve banka bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç sağlayan 3 kişi yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Bayraklı ilçesinde ikamet eden şüphelilerin vatandaşlara ait kart bilgilerini kullanmak suretiyle vergi borcu, fatura borcu ödemeleri gerçekleştirdikleri ihbarı üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin açık kimlik ve adres bilgilerini tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda M.E.K. (20), A.D. (36) ve E.B. (39) yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 3 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet simkart, 1 adet hafıza kartı ve 7 adet çeşitli bankalara ait manyetik şeritli kart ele geçirildi. Dijital materyallerde, şüphelilerin kendi aralarında yapmış oldukları yazışmalarda, telefonlarında ve bilgisayarlarında üçüncü kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı bilgileri, kimlik bilgisi, phising (oltalama) banka sitesi hazırlamak amacıyla kullanılan görseller, fatura ve vergi ödemelerine ilişkin dekont ve ekran resimleri olduğu tespit edildi.

Nasıl tuzağa düşürüyorlar?
Şüphelilerin sosyal medya sitelerinde ödül, hediye veya çekiliş hakkı kazandıklarını belirten banka reklamları yayınlayarak vatandaşları tuzağa düşürdükleri, sosyal medyada linklere tıklayan şahısları sahte bankacılık sitelerine yönlendirerek mağdurların hesap ve banka bilgilerinin elde edildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin bu bilgilerle başka şahıslara ait vergi borçları, fatura vs. ödemeleri gerçekleştirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Yakalanan 3 zanlı 3 Mart’ta çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, vatandaşların mağdur olmamaları için internet üzerinden yapmış oldukları bankacılık işlemleri esnasında bankaların URL adreslerini adres çubuğuna yazarak giriş yapmaları, sosyal medyada karşılaştıkları banka reklamları üzerinde yer alan hediye, ödül vs. kazanabileceklerini vaat eden paylaşımlara temkinli yaklaşmaları gerektiği ifade edildi.

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