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'Ödül kazandınız' yalanıyla dolandırıcılık yapan üç kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından 'ödül kazandınız' yalanıyla dolandırıcılık yapan üç kişi tutuklandı.

'Ödül kazandınız' yalanıyla dolandırıcılık yapan üç kişi tutuklandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından 'ödül kazandınız' yalanıyla dolandırıcılık yapan üç kişi tutuklandı.
Bayraklı'da oturan üç kişinin, vatandaşlara ait kart bilgilerini kullanıp vergi borcu, fatura borcu gibi ödemeleri gerçekleştirdikleri bilgisi üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Polisin araştırmaları sonrasında adresleri belirlenen M.E.K. (20) , A.D. (36) ve E.B. (39) yakalandı. Sanıklarla birlikte cep telefonları, 3 dizüstü bilgisayar, 9 SIM kart, hafıza kartı ve çeşitli bankalara ait 7 manyetik şeritli kart ele geçirildi.
Sanıklardan elde edilen dijital materyallerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde incelenmesi sonrası gerçek ortaya çıktı. Sanıkların kendi aralarında yapmış oldukları yazışmalarda, telefon ve bilgisayarlarında üçüncü kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı bilgileri, kimlik bilgisi, phising (kimlik avı), banka sitesi hazırlamak için kullanılan görseller, fatura ile vergi ödemelerine ilişkin dekont, ekran resimleri bulundu.
SAHTE BANKA REKLAMI İLE BİLGİLER EDİNDİLER
Dolandırma yöntemleri de bu incelemeler sırasında ortaya çıkan sanıkların, sosyal medya hesaplarında ve sitelerinde ödül, hediye veya çekiliş hakkı kazandıklarını anlatır şekilde banka reklamı yayınladıkları, böylelikle vatandaşları tuzağa düşürdükleri, bu kişilerin sosyal medyada linklere tıklaması üzerine de sahte bankacılık sitelerine yönlendirip mağdurların hesap ve banka bilgilerini elde ettikleri saptandı. Sanıkların elde ettikleri bu bilgilerle de başka kişilerin vergi borçları, fatura ödemelerini gerçekleştirdiği tespit edildi. Haksız kazanç elde ettikleri ispatlanan M.E.K., A.D. ve E.B., tutuklandı.
POLİS UYARDI
Operasyon sonrasında vatandaşları uyaran emniyet yetkilileri, internet üzerinden yapılan bankacılık işlemleri esnasında bankaların URL adreslerini adres çubuğuna yazıp giriş yapmaları, sosyal medyada karşılaştıkları banka reklamları üzerinde yer alan hediye, ödül kazanabileceklerini vaat eden paylaşımlara temkinli yaklaşılmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

'Ödül kazandınız' yalanıyla dolandırıcılık yapan üç kişi tutuklandı'Ödül kazandınız' yalanıyla dolandırıcılık yapan üç kişi tutuklandı'Ödül kazandınız' yalanıyla dolandırıcılık yapan üç kişi tutuklandı'Ödül kazandınız' yalanıyla dolandırıcılık yapan üç kişi tutuklandı

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