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Ödül olarak Fethullah Gülen’den eşarp veriliyormuş

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 11:59 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanığın duruşmasına tanık olarak katılan Hatice T., “Görevlerini tamamlayanlara eşarp ve hediye çeki verilirdi.

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanığın duruşmasına tanık olarak katılan Hatice T., “Görevlerini tamamlayanlara eşarp ve hediye çeki verilirdi. Bir keresinde Fetullah Gülen’den eşarp gelmişti” dedi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Züleyha T. ve avukatı hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları reddeden Züleyha T., tahliye ve beraatini talep etti. Mahkemede dinlenen Hatice T., "Sanığı sohbet ve toplantılarda 10 defa görmüşümdür. Ben örgütün küçük bölge imamıydım. Sanığın ne görevde olduğunu bilmiyorum. Fakat sesinden ve yüzünden gördüğüm kişi olduğuna eminim. Sohbetlerde örgüt liderinin videoları izletilirdi. Görevlerini tamamlayanlara eşarp ve hediye çeki verilirdi. Bir keresinde Fetullah Gülen’den eşarp gelmişti. Ayrıca izletilen videolardan il ablası çıkarım yaparak açıklamalarda bulunurdu" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti verilen mütalaanın arından davayı 16 Nisan’a erteledi.

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