HABER

Ödül sistemi ile çocuklara camiler sevdiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 01:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir derneğin çocuklara, camide namaz kılmayı sevdirmek ve bu alışkanlıkları hayat tarzı haline getirmek amacıyla düzenlediği yarışma kapsamında en çok sure ve hadis öğrenen çocuklar ödüllendiriliyor.Şanlıurfa’da çeşitli eğitim faaliyetlerini sürdüren bir dernek, çocuklara camide namaz kılmayı sevdirmek ve bu alışkanlıkları hayat tarzı haline getirmek amacıyla yarışma düzenledi.

Şanlıurfa’da bir derneğin çocuklara, camide namaz kılmayı sevdirmek ve bu alışkanlıkları hayat tarzı haline getirmek amacıyla düzenlediği yarışma kapsamında en çok sure ve hadis öğrenen çocuklar ödüllendiriliyor.
Şanlıurfa’da çeşitli eğitim faaliyetlerini sürdüren bir dernek, çocuklara camide namaz kılmayı sevdirmek ve bu alışkanlıkları hayat tarzı haline getirmek amacıyla yarışma düzenledi. Yarışma kapsamında en çok sure ve hadis öğrenen öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.
Dernek yetkilisi Yusuf Bellik, amaçlarının meraklı, vasıflı, çevreye duyarlı, dini eğitimli ve daha da önemlisi dünyaya geliş gayesini bilen, ülkesini, milletini seven birer Müslüman toplumun oluşmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Şanlıurfa’daki 25 camide düzenlenecek olan yarışmanın, 3 kategoride 06-13 yaş grubu çocukları kapsayacağı belirtildi.
Dernek yetkilisi Yusuf Bellik, yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yarışma 06-13 yaş arası erkek çocuklara camide namaz kılmayı sevdirmek ve bu alışkanlıkları hayat tarzı haline getirmeyi sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Tabi ki burada bir hedefimiz var. ’Ağaç yaş iken eğilir’ atasözünden yola çıkarak meraklı, vasıflı, çevreye duyarlı, dini eğitimli ve daha da önemlisi dünyaya geliş gayesini bilen ve ülkesini milletini seven birer Müslüman toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktır. Geçen yıl Şanlıurfa’da 16 camide bu yıl ise merkez ile birlikte toplamda 5 ilçenin 25 camisinde düzenlenecek yarışmamız 3 kategoriden oluşmaktadır. A kategorisi 6-7 yaş, B kategorisi 8-9-10 yaş, C Kategorisi ise 11-12-13 yaş arası çocuklardan oluşmaktadır. Çocuklar her namaz vaktinde camide namaz kılarak ve kendi kategorisindeki namaz surelerini ezberleyerek puan alacaklardır. Bu etkinliğin sonunda en çok puanı alan ilk 3 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi ödül alacaktır. Genel olarak yarışmaya katılan bütün çocuklara hediyeler verilecektir. Yarışma 21 Ocak Pazartesi günü sabah namazı ile başlayıp 31 Ocak Perşembe günü yatsı namazı ile sona erecektir. Kayıt olmak isteyen çocuklar da ’Haydi Çocuklar Camiye’ adlı internet sitesinden kayıt olabilirler. Ben burada bütün yarışmacı çocuklarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Yarışmaya katılan çocuklar ise yarışma kapsamında daha çok camiye gittiklerini ve hem sure hem de hadisi şerif öğrendikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ödül sistemi ile çocuklara camiler sevdiriliyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Detaylar korkunç! 'Kızımı öldürdüm gidin cesedi alın'

Detaylar korkunç! 'Kızımı öldürdüm gidin cesedi alın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İstifa edeceğim

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.