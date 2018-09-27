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Ödül törenine damga vuran görüntü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2018 07:40 | Son Güncelleme

İngiltere'de düzenlenen reality show programına davet edilen konuklar kıyafet seçimleriyle dikkat çekti.

Kadın konuklarının hemen hepsinin yırtmaçlı elbise tercih etmesi gecede bakın nasıl görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu...

Yırtmaçlı ödül gecesi

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İngiltere'de reality show programlarının yıldızlarına her yıl verilen National Reality TV Awards bir kez daha sahiplerini buldu.
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Londra'da Porchester Hall'da düzenlenen törenin kırmızı halısında ilginç anlar yaşandı.
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Katılan kadın konukların yarısından çoğu sanki sözleşmiş gibi derin yırtmaçlı elbiseler tercih etti.
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Bazıları bu yüzden zor dakikalar yaşasa da fotoğrafçılara poz vermekten geri kalmadı. İşte yırtmaçlı ödül gecesinden objektiflere yansıyanlar.
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Anahtar Kelimeler:
yırtmaç dekolte ingiltere

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