Ödül törenine damga vuran görüntü

Kadın konuklarının hemen hepsinin yırtmaçlı elbise tercih etmesi gecede bakın nasıl görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu...

Yırtmaçlı ödül gecesi

1 / 45 İngiltere'de reality show programlarının yıldızlarına her yıl verilen National Reality TV Awards bir kez daha sahiplerini buldu.

2 / 45 Londra'da Porchester Hall'da düzenlenen törenin kırmızı halısında ilginç anlar yaşandı.

3 / 45 Katılan kadın konukların yarısından çoğu sanki sözleşmiş gibi derin yırtmaçlı elbiseler tercih etti.

4 / 45 Bazıları bu yüzden zor dakikalar yaşasa da fotoğrafçılara poz vermekten geri kalmadı. İşte yırtmaçlı ödül gecesinden objektiflere yansıyanlar.

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