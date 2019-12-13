Ödüle hak kazanan Kıbrıslı öğrenciye sınır kapısında Rum engeli

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programı Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’in ’Türkiye kökenli’ olduğu gerekçesiyle Rum tarafına geçişine izin vermeyerek ödülünü almasını engelledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bülent Ecevit Anadolu Lisesinde okuyan 15 yaşındaki Berilsu Meral, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programının Türkçe kategorisinde dünya birincisi oldu. IGCSE tarafından ödül töreninin 12 Aralık saat 19.30’da Güney Kıbrıs’ın Larnaka kentinde yapılacağının duyurulmasının ardından Berilsu Meral’e Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından ödülünü alabileceği yönünde davetiye geldi. Konuyla ilgili bilgilendirilen KKTC Dışişleri Bakanlığı, Berilsu’nun Türkiye asıllı olması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum yönetimi ile temas kurarak okul müdürü ile birlikte geçiş talebinde bulundu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de bazı prosedürler doğrultusunda geçiş izni verilebileceği yönünde yeşil ışık yaktı.

Lise öğrencisi Berilsu Meral, Dışişleri Bakanlığından yetkililer ve öğretmenleriyle birlikte ödülünü almak için dün akşam 18.30 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’na geldi. Meral ve öğretmenleri sınırdan geçeceği sırada BM’den, Rumların geçişe izin vermediği konusunda uyarı yapıldı. Lise öğrencisi Meral ve öğretmenleri sürpriz karar üzerine ödülü alamadan Rum sınır kapısından dönmek zorunda kaldı.

KKTC’den kınama

KKTC, Berilsu Meral’in geçişinin Türkiye asıllı olduğu için engellenmesinin utanç verici olduğunu belirtti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Berilsu Meral’in Türkiye kökenli olduğu için engellendiğine işaret ederek, "Bir çocuğun önce umutlandırılıp sonra hevesini kursağında bırakan bu yaklaşım, bu yüzyılda en hafif ifadeyle ayıptır ve insan hakkı ihlalidir, insani olmaktan çok uzaktır. Küçük bir çocuğa yapılan bu ayıbı kınıyorum" ifadelerini kullandı. Özersay, "15 yaşındaki bir çocuğumuz ödülünü almak üzere Güney Kıbrıs’ta törene davet ediliyor ama son gün, son dakika Kıbrıs Rum yönetimi çocuğun güneye geçişine kökeni nedeniyle izin vermiyor. 15 gündür BM kanalıyla diyalog halinde girişim yapmamıza ve öğrencimizin geçişi karşılığında bizim de talep edilen bazı konularda kolaylık sağlama yönünde taahhüt vermiş olmamıza rağmen, Rum yönetimi maalesef ödül törenine dakikalar kala çocuğumuzun Metehan’dan geçişine izin vermeyerek yeni bir ayıba daha imza atmıştır" dedi.