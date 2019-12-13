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Ödüle hak kazanan Kıbrıslı öğrenciye sınır kapısında Rum engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programı Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’in ’Türkiye kökenli’ olduğu gerekçesiyle Rum tarafına geçişine izin vermeyerek ödülünü almasını engelledi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bülent Ecevit Anadolu Lisesinde okuyan 15 yaşındaki Berilsu Meral, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programının Türkçe kategorisinde dünya birincisi oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programı Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’in ’Türkiye kökenli’ olduğu gerekçesiyle Rum tarafına geçişine izin vermeyerek ödülünü almasını engelledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bülent Ecevit Anadolu Lisesinde okuyan 15 yaşındaki Berilsu Meral, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programının Türkçe kategorisinde dünya birincisi oldu. IGCSE tarafından ödül töreninin 12 Aralık saat 19.30’da Güney Kıbrıs’ın Larnaka kentinde yapılacağının duyurulmasının ardından Berilsu Meral’e Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından ödülünü alabileceği yönünde davetiye geldi. Konuyla ilgili bilgilendirilen KKTC Dışişleri Bakanlığı, Berilsu’nun Türkiye asıllı olması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum yönetimi ile temas kurarak okul müdürü ile birlikte geçiş talebinde bulundu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de bazı prosedürler doğrultusunda geçiş izni verilebileceği yönünde yeşil ışık yaktı.
Lise öğrencisi Berilsu Meral, Dışişleri Bakanlığından yetkililer ve öğretmenleriyle birlikte ödülünü almak için dün akşam 18.30 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’na geldi. Meral ve öğretmenleri sınırdan geçeceği sırada BM’den, Rumların geçişe izin vermediği konusunda uyarı yapıldı. Lise öğrencisi Meral ve öğretmenleri sürpriz karar üzerine ödülü alamadan Rum sınır kapısından dönmek zorunda kaldı.

KKTC’den kınama
KKTC, Berilsu Meral’in geçişinin Türkiye asıllı olduğu için engellenmesinin utanç verici olduğunu belirtti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Berilsu Meral’in Türkiye kökenli olduğu için engellendiğine işaret ederek, "Bir çocuğun önce umutlandırılıp sonra hevesini kursağında bırakan bu yaklaşım, bu yüzyılda en hafif ifadeyle ayıptır ve insan hakkı ihlalidir, insani olmaktan çok uzaktır. Küçük bir çocuğa yapılan bu ayıbı kınıyorum" ifadelerini kullandı. Özersay, "15 yaşındaki bir çocuğumuz ödülünü almak üzere Güney Kıbrıs’ta törene davet ediliyor ama son gün, son dakika Kıbrıs Rum yönetimi çocuğun güneye geçişine kökeni nedeniyle izin vermiyor. 15 gündür BM kanalıyla diyalog halinde girişim yapmamıza ve öğrencimizin geçişi karşılığında bizim de talep edilen bazı konularda kolaylık sağlama yönünde taahhüt vermiş olmamıza rağmen, Rum yönetimi maalesef ödül törenine dakikalar kala çocuğumuzun Metehan’dan geçişine izin vermeyerek yeni bir ayıba daha imza atmıştır" dedi.

Meral: "Hayal kırıklığına uğradım"
Güney Kıbrıs’a geçiş izni verilmeyen lise öğrencisi Berilsu Meral, "Sınırda tabiki hayal kırıklığına uğradım. Çünkü orada öğretmenlerimle birlikteydim ve diğer arkadaşlarımla beraber alacağım ödülü günlerdir bekliyordum. Ama maalesef son dakika şeyiyle alamadım’’ ifadelerini kullandı.

Karakaya: "Tam geçiş saatimizde geçemezsiniz dediler"
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sibel Karakaya da, "Ödül törenine ne yazık ki gidemedik. Rumların engeline takıldık" dedi. Karakaya, "Başarı alkışlanmalı ve hatta ayakta alkışlanmalı. Bu başarı uluslararası bir başarı yani dünya birincileri arasında olmak. Dünya diyoruz yani globalleşen dünyamızda bu yabancı uluslararası sınavlarda girip de böyle bir başarı göstermesi bir Türkün, çok çok önemlidir. Tabiki Berilsu diğer dünya birincileri arasında olacağı için çok heyecanlıydı, bu heyecanını biz de paylaşmak istedik. Tam geçiş saatimiz de bize Güney Kıbrıs’tan cevap geldi geçemezsiniz şeklinde ve bu bizi çok üzdü. Hoş olmadı yani bir öğrencinin orada müdürü ile veya öğretmenleri ile gidip ödülü almasının ne sakıncası olabilirdi? Biz direkt çıkıp gitmedik, özel izin istedik, amacımızı belli ettik, gelen davetiyeyi sunduk" diyerek Rum yönetiminin verdiği kararı kınadığını ifade etti.

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