Ödüller engelsiz bir hayat için verildi

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonunda kurumlar arası işbirliği ile düzenlenen, Maltepe Üniversitesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yaptığı “Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 (BİLTEVT2019) Kongresi”nde Yakın Doğu Üniversitesi’ne Jüri Özel Ödülü verildi.

‘Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım’ teması altında çalışmaların paylaşıldığı ve engellilerin bilişime daha kolay erişmesi için yazılım uzmanlarına çağrı yapıldığı kongre kapsamında verilen “Engelsiz Bilişim 2019 Ödül Töreni”nde, Yakın Doğu Üniversitesi’ne yapmış olduğu engelsiz faaliyetler öncülüğü, çalıştay, etkinlik ve katkıları nedeniyle “Jüri Özel Ödülü” verildi.

Ödül, Kongrenin açılış konuşmacıları arasında yer alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a takdim edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay ile Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eşbaşkanı, Engelli Hakları İzleme Komite Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay ile KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de kongreye davetli konuşmacı olarak katıldı.

“Bu ödüle layık olmak gurur verici”

Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 Kongresi açılış konuşmasında söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, gerek bilimsel gerekse kurumlar arası işbirliğini güçlendirerek üniversitenin bu alanda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirilmesinde öncülük ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, engelsiz kampüs çalışmalarında farkındalığın ötesinde çalışmaların ivme kazandığını ifade ederek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2013 yılından itibaren toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile KKTC Engelsiz Bilişim Platformu tarafından yürütülen engelsiz bilişim alanında ve engelli farkındalığında yapmış olduğu faaliyetler nedeniyle ödüle layık görülmenin gurur verici olduğunu ifade etti. Şanlıdağ, “Bilişim ve teknoloji hizmetlerinden yararlanarak engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatlarına, kamu kurum hizmetlerinden yararlanmalarına, eğitimlerine ve bilgiye erişimlerine katkıyı artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yürütülen çalışmalar anlatıldı

Kongrede panel oturumunda konuşma yapan Prof. Dr. Fahriye Altınay, yükseköğretim ve engelsiz teknolojiler alanında uluslararası işbirliği ile yürütülen bilimsel çalışmalar ve projelerin önemine dikkat çekti. Bilimsel dayanağın kalıcı çözümler ortaya çıkaracağını ifade eden Prof. Dr. Altınay, enstitü bünyesinde yapılan faaliyetlerin de bu yönde olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Zehra Altınay ise yaptığı konuşmada, merkezin 2013 yılından itibaren işbirliği ile engelsiz bilişim konusunda ilk adımı attığını, yeni kurulan izleme komitesi sayesinde de her alanda hakların izlenmesi ve denetlenmesi işlevini kurum olarak yerine getirdiklerini söyledi.



