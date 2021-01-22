HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ödüllü bilim muhabiri: Dinozorlar Ay'a NASA'dan önce ulaşmış olabilir

Ödüllü bilim muhabiri: Dinozorlar Ay'a NASA'dan önce ulaşmış olabilir

22.01.2021 09:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ödüllü bilim muhabiri: Dinozorlar Ay'a NASA'dan önce ulaşmış olabilir

İnsanoğlunun Ay'a ayak basmasının üzerinden yarım yüzyıldan fazla zaman geçti. Ancak ödüllü bilim muhabiri Peter Brannen'a göre, dinozorlar Ay'a NASA'dan önce ulaşmış olabilir.

Gezegenimizin tek uydusu olan Ay, Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB'nin yarışına sahne olmuş, Ay'a ilk ayak basan insan unvanını 1967'de NASA astronotu Neil Armstrong almıştı.

Ancak ödüllü bilim muhabiri ve popüler bilim yazarı Peter Brannen'a göre, dinozorlar Ay'a NASA'dan önce ulaşmış olabilir.

Bilim muhabirinin iddiasına yer veren Independent'ta yer alan habere göre dinozorlar Dünya'nın uydusuna 66 milyon yıl önce ulaşmış olabilir.

Bu iddia Brannen'ın The Ends of the World: Volcanic Apocalypses, Lethal Oceans, and Our Quest to Understand Earth's Past (Dünyanın Sonları: Volkanik Kıyametler, Ölümcül Okyanuslar ve Dünya'nın Geçmişini Anlamaya Yönelik İsteğimiz) adlı kitabında yer alıyor.

Kitap 2017 yılında yayınlanmıştı. Ancak birkaç gün önce spor yazarı Barry Petchesky'nin Twitter'da yeniden gündeme getirmesi ile söz konusu iddia yıllar sonra gündeme oturdu.

Kitapta yer alan iddiaya göre, 66 milyon yıl önce göktaşı çarpmasının etkisiyle savrulan enkaz ve 'dinozor parçaları', uzaya fırlatılan büyük miktarda toprağın içinde karışmış ve sonunda Ay'a kadar gitmiş olabilir.

Ancak konunun yeniden gündem olması sonrası uzmanlara bu iddiayı soran bir başka İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre kitaptaki iddiaları destekleyecek bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Almanya’da 'Kızıl Ordu Fraksiyonu' paniğiAlmanya’da 'Kızıl Ordu Fraksiyonu' paniği
Spiral nedir? Spiral nasıl takılır? Yan etkisi var mıdır?Spiral nedir? Spiral nasıl takılır? Yan etkisi var mıdır?

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Biden'dan kritik 'koronavirüs' açıklaması

Biden'dan kritik 'koronavirüs' açıklaması

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 98 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 98 milyonu geçti

Japonya'da korona tedbirlerine uymayanlara para ve hapis cezası

Korona tedbirlerine uymayanlara hapis cezası onaylandı

Almanya’da 'Kızıl Ordu Fraksiyonu' paniği

Almanya’da 'Kızıl Ordu Fraksiyonu' paniği

Filleri uzaydan sayabilen teknoloji geliştirildi

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Joe Biden, Rusya'ya nükleer silah anlaşmasını 5 yıl uzatmayı teklif edecek

Beyaz Saray iddiaları doğruladı

AB aşı sertifikasını erteleyecek, gerekli olmayan seyahatleri 'daha güçlü' caydıracak

Seyahatleri 'güçlü şekilde caydırma' kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.