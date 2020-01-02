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  4. Ödüllü 'bio briket' çevreyi koruyup, ev ve seraları ısıtacak

Ödüllü 'bio briket' çevreyi koruyup, ev ve seraları ısıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 08:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Konyaaltı Belediyesi, 'bio briket' projesiyle kış aylarında seralarda ve evlerde kömür kullanımının ve doğaya karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlıyor.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Konyaaltı Belediyesi, 'bio briket' projesiyle kış aylarında seralarda ve evlerde kömür kullanımının ve doğaya karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlıyor. Şimdilik günde 1 ton bio briket üretilirken 2 milyon TL harcanıp, geliştirilecek tesisle günde 5 ton üretilebilecek.
Konyaaltı Belediyesi, 'Atık Yönetimi' kategorisinde Uluslararası İdealkent Ödülü'nü kazandığı 'Doğa Dostu Yakıt Briket Projesi' ile ilçede sera ve evlerde kömür kullanılarak ısınmanın önüne geçmeyi hedefliyor. Park, bahçe ve sera atıklarını yakacağa dönüştüren proje, Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında İdealkent Dergisi tarafından verilen Uluslararası İdealkent Ödülü'nü aldı.
Konyaaltı Belediyesi'nin ilçe sınırları içindeki seralarda bulunan hasat atıkları, park ve bahçelerdeki ağaç ve çiçeklerin atıkları, her gün 15 kamyonla belediyeye ait 27 dönümlük araziye kurulu geri dönüşüm tesisinde toplanıyor. Tesis içine kurulan dev makinede atıklar önce öğütülüp, ardından içlerindeki nemin kuruması için bir kurutucu fırına giriyor. Fırından çıktıktan sonra toz halde ince bir elekten geçerek haznede biriken talaş sıkıştırılarak, oval briketler halinde makinenin diğer ucundan çıkıyor. Bu süreç boyunca makinenin harcadığı elektrik enerjisi, tesisteki güneş panellerinden karşılanıyor. Fırınlama işleminde üretilen briketlerden bir kısmı yakılarak fırının ısınması için kullanılıyor. Hiç briket yoksa burada devreye mazot giriyor. İlk ürün elde edilince mazot devreden çıkarılarak briket yeniden kullanılıyor. Fırınlama işleminde bio briket kullanımı üretim verimini, yüzde 20 düşürüyor.
Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Özgür Bülent Yalçın, sera ve park bahçe atıklarını depolamanın maliyetinin yüksek olması nedeniyle projenin ortaya çıktığını söyledi. Nemli olan bu atıkların önce kurutulması, ardından öğütülüp kurutulması gerektiğini ifade eden Yalçın, "Makinelerin çalışırken saatte 80 kw harcadığı elektrik dahi güneş panellerinden elde ediliyor. Enerji ihtiyacımız sıfır gibi bir şey. Hatta panel burayı karşılayıp ayrıca şebekeye elektrik satıyor. Belediyenin ana binasının elektrik harcamasından yüzde 20 olarak düşülüyor" dedi.
BEDELSİZ DAĞITILIYOR
Seralarda üretim yapan çiftçilere ve ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerine bu bio briketleri ücretsiz dağıttıklarını ifade eden ve projeyi geliştirdiklerinin de anlatan Yalçın, "Hala katı yakıtla ısınan ya da seralarını ısıtmak için kullanan vatandaşlarımıza son ürünü bedelsiz gönderiyoruz. Saatte 150 kilogram, günde ortalama 1 tona kadar üretiyoruz. Bu sistemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'na gidip bir sunum yapacağız. Bir proje yarışması var. O yarışmada başarı elde edersek ki 2 milyon TL'lik bir proje, eğer kazanırsak, desteği alırsak günlük üretim kapasitemizi 5 tona çıkarmış olacağız. Konyaaltı'nda seracılık yapan tüm vatandaşlarımıza yetebileceğiz ve kömür kullanımının önüne geçeceğiz" diye konuştu.
Çevre Koruma Müdürü Özgür Bülent Yalçın, bu sistemin güneş panelleri dahil maliyetinin 1 milyon TL olduğunu, bu sistemi kurarken öz kaynaktan kullanmadıklarını, bir hibe projesinden yüzde 80 oranında faydalandıklarını sözlerine ekledi.

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